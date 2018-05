Arrow 7 crossover | Gotham | Batwoman e una new entry

Il prossimo crossover di Arrow - The Flash e Supergirl lancerà Batwoman e Gotham City : Gli upfronts 2018 di The CW regalano le prime novità sul prossimo crossover di Arrow, The Flash e Supergirl. A loro si aggiungerà ancora una volta Legends of Tomorrow e tutto per far diventare realtà quello che è da sempre un sogno del pubblico delle serie DC/The CW ovvero un salto nell'universione di Batman. Proprio qualche ora fa la rete ha annunciato che il maxi crossover che andrà in onda in onda tra novembre e dicembre 2018, tra gli ...

Arrow : Stephen Amell anticipa un importante ritorno e un crossover con Black Lightning : "Per il momento fingono tutti che non ci sarà un crossover con Black Lightning , ma probabilmente accadrà perché è così che va il mondo. Tutto quello che verrà fatto per espandere questo universo ...

#CrisisuTerraX su Premium Action con Arrow 6 e il ritorno di Tommy e non solo : il crossover in onda in Italia : #CrisisuTerraX questo è l'hashtag da usare per commentare questa sera la seconda parte del crossover tra Arrow 6, Supergirl 3, Legends of Tomorrow 3 e The Flash 4. Lo scorso anno il pubblico Italiano ha avuto modo di vedere il crossover su Italia 1 ma quest'anno dovrà accontentarsi di Mediaset Premium e la rete dedicata all'Action che oggi, 26 marzo, ospiterà la seconda parte dedicata proprio alla serie tv che ha permesso a The Cw di lanciare ...

In Arrow 6 il Ringraziamento apre le porte al maxi crossover : anticipazioni del 19 e 26 marzo : Il pubblico di Arrow 6 si prepara a gustare il maxi crossover con The Flash 4, Supergirl 3 e Legends of Tomorrow 3. La data della messa in onda è già stata annunciata da Mediaset Premium che ha deciso di confermare la visione in più giorni e senza concentrarla in un'unica serata come tutti si aspettavano. Ogni serie andrà in onda nel giorno prestabilito e, in particolare, l'episodio numero 8 di Arrow 6 andrà in onda proprio la prossima ...