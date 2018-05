Arriva la Carta per i diritti degli emofilici

Treviso : Arriva Carta Famiglia - da settembre sconti e agevolazioni : Treviso, 13 mag. (AdnKronos) - Via libera della giunta comunale di Treviso alla Carta Famiglia. L’assessorato alla Casa, comunità e coesione sociale del Comune di Treviso ha dato il via libera a un nuovo servizio che prevede da settembre sconti ed agevolazioni per le famiglie più numerose. La Carta

Treviso : Arriva Carta Famiglia - da settembre sconti e agevolazioni (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Il Comune di Treviso potrà avviare dunque l’iter per raggiungere specifici protocolli d’intesa e convenzioni con gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa. Ogni soggetto convenzionato potrà allora esibire in vetrina il bollo ‘Amico della Famiglia”: in tali esercizi, gli utenti in possesso della Carta della Famiglia ‘ che è nominale e non cedibile a terzi ...

Treviso : Arriva Carta Famiglia - da settembre sconti e agevolazioni : Treviso, 13 mag. (AdnKronos) – Via libera della giunta comunale di Treviso alla Carta Famiglia. L’assessorato alla Casa, comunità e coesione sociale del Comune di Treviso ha dato il via libera a un nuovo servizio che prevede da settembre sconti ed agevolazioni per le famiglie più numerose. La Carta della Famiglia è uno strumento sociale che consente alle famiglie con almeno tre figli a carico ed ISEE inferiore a 30.000 “¬ di ...

Matera - sassi d’oro : Arrivano 295 milioni per la capitale della cultura - ma tutto resta sulla carta : Torna A casa vostra, quattro pagine di reportage dalle città d’Italia. Domani, giovedì, i nostri Pietrangelo Buttafuoco e Antonello Caporale saranno a Matera e in Basilicata. È il racconto di una regione che esiste quasi soltanto sulla carta. Divisa tra due città che non si amano: Potenza, capoluogo di Regione, e Matera alla quale sono stati promessi 295 milioni di euro per il 2019, quando sarà capitale europea della cultura. Una pioggia ...

Addio ai biglietti dei concerti cartacei - Arriva il riconoscimento facciale : come funziona : I biglietti dei concerti cartacei verranno presto sostituiti dal riconoscimento facciale. Ai fan, all'ingresso degli eventi, non verrà più chiesto di mostrare i biglietti dei concerti acquistati bensì verrà chiesto di mostrare il volto. A quel punto, una speciale tecnologia sarà in grado di riconoscere i tratti somatici della persona all'ingresso per individuare il suo acquisto ed, eventualmente, dare il via libera al passaggio oppure ...

Al bancomat si accorge che mancano soldi sul conto e corre dai carabinieri per denunciare tutto. Ma è lì che Arriva il ‘colpo di grazia’ : altro che carta clonata - la scoperta è tremenda per davvero. E il ‘furto’ passa decisamente in secondo piano : Per la serie brutte, anzi bruttissime, sorprese: vai al bancomat e ti accorgi che mancano dei soldi. Calma. Va mantenuta la calma. In questi casi, dopo il giusto choc iniziale, perché a nessuno fa piacere di veder sparire i propri risparmi, si avverte subito la banca telefonando all’apposito numero verde che nella maggior parte dei casi è scritto a caratteri cubitali su ogni bancomat per velocizzare la pratica e si procede così al blocco ...

Arriva il prossimo autunno la 'Carta di Paestum' - documento unitario per i siti UNESCO del Mediterraneo : ' Sono certo conclude Aprea che quante più cose si realizzeranno tanto più crescerà la nostra offerta turistica che ovviamente può e deve essere soddisfatta anche attraverso spettacoli più popolari ...

Arriva la terza stagione de La casa di carta : Dopo il successo dei primi due capitoli, la notizia era nell'aria: Netflix ha confermato l'arrivo della terza stagione de La casa di carta, la serie tv spagnola non-inglese più vista in assoluto sulla piattaforma di streaming. L'annuncio è Arrivato durante un evento a Roma, nel corso del quale sono state trasmesse le prime due puntate della seconda stagione. Era presente anche Álvaro Morte, che nella serie interpreta "Il ...

Trono Over : Arrivano segnalazioni su Gemma - carta canta oppure no? Video : #Uomini e donne, Gemma Galgani asfaltata da alcune clamorose segnalazioni. Che cosa è successo? Negli ultimi tempi, il comportamento della dama è abbastanza contraddittorio. Dopo aver confessato il suo amore per Giorgio e aver incassato l'ennesimo - e definitivo - suo rifiuto, ha deciso comunque di conoscere altri uomini arrivati alla corte di Maria de Filippi. Tra questi, Giocondo ha attirato la sua attenzione, tanto che i due si sono sentiti e ...