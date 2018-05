Argentina | 30 miliardi di stimolo all’economia

Blastingnews

(Di giovedì 17 maggio 2018) Pericolo scampato? Per il momento sembra di sì: l’, infatti, è riuscita ad evitare un “martedì nero” vendendo titoli di Stato a breve termine - i cosiddetti “bond” - per un valore di 28di euro. Una mossa, questa, che però non ha permesso di spezzare il circolo vizioso in cui sembra ruotare l’economia del Paese, un circolo vizioso che potrebbe essere infranto solo dall’intervento dell’Fmi, richiesto dal governo argentino. L’asta L’economiain generale, e la sua moneta in particolare, non si trovano affatto libere dalla minaccia dello spettro della recessione: quest’ultimo, anzi, sembra aver acquisito una consistenza materiale preoccupante. L’inflazione, infatti, ha un’alta percentuale, e il peso (la valuta) ha perso, nel cambio con il dollaro statunitense, il 18% del suo potere d’acquisto, sicché il cambio è arrivato al minimo di 25 pesos per 1 ...