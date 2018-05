Antonino Cannavacciuolo non farà Tu sì que vales | la smentita

Tu si che Vales - Antonino Cannavacciuolo NON ci sarà : Secondo il settimanale Chi uno dei più probabili candidati a sostituire Mara Venier nel programma Tu Si Che Vales sarebbe dovuto essere lo chef Antonino Cannavacciuolo. Il settimanale dava quasi per scontato che Maria De Filippi, nutrendo una certa simpatia per lui, come hanno dimostrato le sue ospitate recenti a C’è posta per te e al quinto serale di Amici, avesse scelto lui come giudice del talent prossimamente in onda su Canale 5. Antonino ...

Chi è Cinzia Primatesta - moglie di Antonino Cannavacciuolo : Bionda, di successo, ma soprattutto vegetariana: Cinzia Primatesta e la moglie di Antonino Cannavacciuolo. Come in un film romantico, i due si sono incontrati in cucina, è scattato subito un colpo di fulmine e da allora non si sono più lasciati. La coppia oggi è più innamorata che mai, collabora sul lavoro e ha due figli: Andrea, 4 anni, ed Elisa, 9. Ma chi è Cinzia Primatesta? Prima di diventare per tutti la moglie di chef Cannavacciuolo, è ...

Antonino Cannavacciuolo sfida Emma - Arisa e Giulia Michelini tra Renato Zero e Ricky Martin (video) : Antonino Cannavacciuolo sfida Emma, Arisa e Giulia Michelini con un playback molto speciale il cui giudice è stato Ermal Meta. Il famoso chef si è messo in gioco con un intermezzo con il quale Maria De Filippi ha inteso smorzare la tensione dopo le 4 eliminazioni che hanno testimoniato una scrematura importante tra i concorrenti, con Valentina, Zic, Matteo e Luca che hanno dovuto lasciare il programma. A partire è proprio lo chef ...

Antonino Cannavacciuolo alla quinta di Amici 2018 (Anteprima Blogo) : La sua canzone del cuore è "Sara" di Pino Daniele, ma è anche un grande amante di due cantautori fra i più titolati del panorama musicale nostrano: Fabrizio De Andrè e Francesco De Gregori. Stiamo parlando dei gusti musicali di uno dei più celebri chef italiani e notissimo volto televisivo: Antonino Cannavacciuolo. I riferimenti musicali li abbiamo fatti semplicemente perchè il noto "masterchef" del piccolo schermo italico sarà ospite nella ...

Antonino Cannavacciuolo diventa chef Paperacciuolo su Topolino : Da cosa si comprende se un personaggio è davvero popolare? Quando è imitato in trasmissioni televisive, o quando viene immortalato in una statuina del presepe, per esempio. Ma c’è anche qualcosa di più: come diventare il protagonista di una storia a fumetti su Topolino, il settimanale più letto dai ragazzi dai 5 ai 13 anni ma molto amato anche dagli adulti di diverse generazioni. Un’avventura « animata» che ha potuto vivere lo chef ...

Cucine da incubo Italia/ Anticipazioni quinta puntata : Antonino Cannavacciuolo in Sardegna (1° aprile) : Cucine da incubo Italia, le Anticipazioni della sesta ed ultima puntata in onda oggi, domenica 1° aprile: Antonino Cannavacciuolo vola in Sardegna per la trattoria Terra Nostra.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 08:32:00 GMT)

Gerry Scotti - Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo a C’è Posta per Te : Sabato 31 marzo, in prima serata su Canale 5, ultimo imperdibile appuntamento della stagione con “C’è Posta per Te” il people show ideato e condotto da Maria De Filippi che da oltre venti edizioni appassiona milioni di telespettatori. Questa settimana la Posta coinvolge in due storie a sorpresa tre beniamini del pubblico: Gerry Scotti, amatissimo conduttore e mattatore della tv e gli chef stellati Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo. In ...

