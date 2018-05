davidemaggio

: #MasterChefIt saluta #AntoniaKlugmann, che dalla prossima stagione non farà più parte della giuria del cooking show… - MasterChef_it : #MasterChefIt saluta #AntoniaKlugmann, che dalla prossima stagione non farà più parte della giuria del cooking show… - EndemolShineIT : RT @MasterChef_it: #MasterChefIt saluta #AntoniaKlugmann, che dalla prossima stagione non farà più parte della giuria del cooking show più… - davidemaggio : Antonia Klugmann lascia Masterchef -

(Di giovedì 17 maggio 2018)L’avventura dinella giuria diè durata una sola stagione: la chef triestina ha deciso di tornare per il momento alla vita normale, lontano dagli schermi, e per questo non farà parte del cast della prossima edizione del talent targato Sky.8:non ci sarà Laha rito un’intervista a Repubblica Food nella quale ha spiegato di volersi dedicare al suo ristorante, L’Argine di Vencò, e che dunque non avrebbe potuto dedicare tempo alle registrazioni della nuova stagione di, che andrà in onda il prossimo inverno. “E’ più che altro una questione pratica: partecipare aper me significa chiudere il mio ristorante, perchè non posso essere presente in cucina ... Non è una decisione presa d’impulso, ci ho riflettuto molto perchè ammetto di aver raccolto ...