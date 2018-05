Android 8 0 Oreo? Ecco gli smartphone che riceveranno l’aggiornamento

Galaxy S7 ed S7 Edge : Samsung sospende l’update ad Android Oreo : Galaxy S7 ed S7 Edge stavano ricevendo l’aggiornamento ad Android 8 Oreo a partire dal Regno Unito, ma Samsung ha sospeso l’update per sopraggiunti problemi di riavvio con alcune unità. Non è noto cosa sia successo e nemmeno quando ripartirà il normale roll out, ancora attesa per gli utenti del top di gamma sudcoreano. Galaxy S7 ed S7 Edge: ma quando arriva Oreo? Samsung rilascia gradualmente gli aggiornamenti Android sui propri ...

Samsung Galaxy Tab S3 aggiornamento Android Oreo iniziato : non ancora in Italia : iniziato il rilascio dell’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 per i Samsung Galaxy Tab S3, ma al momento il nuovo firmware non è ancora disponibile in Italia.Dallo scorso febbraio 2018 sappiamo con certezza che Samsung stava lavorando alla release finale dell’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 per il suo tablet top di gamma Galaxy Tab S3 (sia versione Wifi che LTE 4G).Sembra che ci siano voluti circa 3 mesi per il rilascio ufficiale ...

Partito il rollout di Android 8.1 Oreo per Nokia 7 e Nokia 6 - ma solo quelli cinesi : Gli ultimi due smartphone in ordine di tempo a ricevere Android 8.1 Oreo sono Nokia 6 di prima generazione e Nokia 7, ma solo quelli commercializzati in Cina L'articolo Partito il rollout di Android 8.1 Oreo per Nokia 7 e Nokia 6, ma solo quelli cinesi proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Tab S3 inizia a ricevere Android 8.0 Oreo : Samsung Galaxy Tab S3 inizia a ricevere l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo con la Samsung Experience 9.0. Il rollout è partito ancora una volta dal Regno Unito e dovrebbe arrivare anche in Italia nei prossimi giorni o settimane. L'articolo Samsung Galaxy Tab S3 inizia a ricevere Android 8.0 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A5 (2017) no brand si aggiorna ad Android 8.0 Oreo in Italia : Samsung Galaxy A5 (2017) no brand si aggiorna in Italia ad Android 8.0 Oreo con la Samsung Experience 9.0. Moltissime le novità, tra le quali compaiono anche le patch di sicurezza di aprile. L'articolo Samsung Galaxy A5 (2017) no brand si aggiorna ad Android 8.0 Oreo in Italia proviene da TuttoAndroid.

Downgrade Da Android P Beta Ad Android Oreo : Come disinstallare Android P Beta e tornare ad Android Oreo. Hai scaricato Android P Beta e non ti piace? Ecco come fare il Downgrade da Android P Beta e tornare alla versione stabile di Android Oreo. Togliere Android P Beta e tornare ad Android Oreo Downgrade Da Android P Beta Ad Android Oreo Come probabilmente hai letto nei nostri precedenti […]

Installare Android 8.1 Oreo su Nexus 4 con LineageOS 15.1 : Android 8.1 Oreo arriva anche sull’intramontabile Nexus 4 grazie al firmware LineageOS 15.1 [Download e guida installazione] Come Installare Android 8.1 Oreo sul Nexus 4 con LineageOS 15.1 L’ultima versione di Android, la 8.1 Oreo, sbarca non ufficialmente anche sul vecchio Nexus 4, che è sempre amato ed aggiornato dalla community che continua a sfornare custom […]

Huawei P10 Lite aspettando Android Oreo arrivano le offerte a prezzo sottocosto : Vi segnaliamo l’arrivo di interessanti offerte a prezzo sottocosto per l’Huawei P10 Lite in due volantini della grande distribuzione organizzata: ecco dove e quando.Qualche giorno fa vi avevamo informati che Huawei ha iniziato a lavorare seriamente, grazie ad una beta pubblica, sull’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 con interfaccia Emotion 8.0 per il modello P10 Lite.Questo farà sicuramente contenti tutti i consumatori italiani ...

Galaxy A5 2017 NO Brand Android Oreo è disponibile in Italia : il firmware : L’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 raggiunge anche i Samsung Galaxy A5 2017 No Brand, dopo il rilascio per la versione Brandizzata Vodafone: i dettagli sul firmware.Dopo aver rilasciato il firmware con Oreo per la versione Brandizzata dall’operatore telefonico Vodafone, Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento alla versione Android Oreo 8.0 anche per i Galaxy A5 2017 SM-A520F NO Brand.Samsung Galaxy A5 2017 No Brand ...

Distribuzione Android Maggio 2018 : Oreo quasi al 6% e Nougat sempre più leader : Frammentazione Android Maggio 2018 con Android 8 Oreo che procede al piccolo trotto mentre Nougat è sempre in testa con il distacco che aumenta dagli altri Oreo ha ancora al 6% mentre Nougat diventa la prima forza in assoluto con oltre il 31% Google aggiorna i dati di Distribuzione/frammentazione di Android nel mese di Maggio […]

Samsung pubblica il manuale di Galaxy S7 edge aggiornato ad Android 8.0 Oreo : Samsung pubblica sul sito ufficiale il manuale utente di Samsung Galaxy S7 edge aggiornato ad Android 8.0 Oreo e Samsung Experience 9.0, anche in italiano. Si tratta di un ulteriore segno dell'avvicinarsi dell'aggiornamento. L'articolo Samsung pubblica il manuale di Galaxy S7 edge aggiornato ad Android 8.0 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Perfino il Nexus 4 con Android 8.1 Oreo : ci pensa l’ultima LineageOS 15.1 : Non è affatto morto il Nexus 4, che riemerge ogni volta dalle ceneri, sempre grazie al progetto LineageOS, che nella sua versione 15.1 fa accomodare a bordo dell'ex googlefonino 2012, che ricordiamo essere stato lanciato ufficialmente con Android 4.2 Jelly Bean, l'ultimissima iterazione del robottino verde, vale a dire Android 8.1 Oreo. Un colpo che non tutti i dispositivi più datati possono vantare, e che rendono lo smartphone in questione un ...

Samsung Galaxy A8 (2018) si prepara a ricevere Android 8.0 Oreo : Samsung Galaxy A8 riceve oggi una certificazione Wi-Fi con a bordo Android 8.0 Oreo che ci assicura che l'aggiornamento a questa versione è vicino. L'articolo Samsung Galaxy A8 (2018) si prepara a ricevere Android 8.0 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Android 8.1 Oreo disponibile per LG Nexus 4 con LineageOS 15.1 ufficiale : Lo smartphone Nexus 4, rilasciato a Novembre 2012 con Android 4.2 Jelly Bean, sta ricevendo Android Oreo 8.1 sotto forma di una versione ufficiale di LineageOS 15.1 che porterà tutte le funzionalità tipiche dell'ultima versione di Android, come la modalità Picture-in-Picture, i canali di notifica, le ottimizzazioni delle app in background, l'API di riempimento automatico e la sicurezza avanzata. L'articolo Android 8.1 Oreo disponibile per LG ...