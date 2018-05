Anche le scuole crotonesi ricevono l' Agenda della Polizia di Stato

Latte nelle scuole - Anche a Catanzaro il progetto finanziato da UE e Mipaaf : Così il Latte e la sua importanza nell'alimentazione nell'economia regionale saranno i temi al centro dell'appuntamento organizzato dalla Camera di Commercio di Catanzaro che s'inquadra nel programma ...

Se Anche nelle scuole d'élite i bulli la fanno da padroni : anche i ricchi piangono recitava il titolo della celebre telenovela; ma spesso e volentieri, i ricchi, sanno pure menare. E, se sono baby-ricchi, menano di più: preferibilmente a scuola. Dove si trasformano in insospettabili bulli d'élite, con tanto di abbigliamento griffato da vigliacchetti di ceto alto.Dispiace per il "Teorema di Michele Serra", secondo cui "non è nei licei classici o scientifici, ma negli istituti tecnici e nelle scuole ...

TERREMOTO nelle Marche - avvertito Anche a Roma : «Decine di repliche». Scuole chiuse a Pieve Torina : Sembra non svanire mai l'incubo TERREMOTO per gli abitanti del Maceratese. Una scossa di magnitudo 4.6 con epicentro a 2 km da Muccia (Macerata), la più potente dall'ottobre 2016,...

Anche domani scuole chiuse a Potenza : ANSA, - Potenza, 23 MAR - A causa del maltempo, per il terzo giorno consecutivo, Anche domani, sabato 24 marzo, a Potenza le scuole resteranno chiuse. In un post su Facebook l'amministrazione comunale ...

Allerta Meteo - Venerdì 23 Marzo scuole chiuse Anche a Cava de’ Tirreni : scuole chiuse domani a Cava de’ Tirreni (Salerno): lo ha deciso il sindaco facente funzioni, Enrico Polichetti, in considerazione delle previsioni Meteo che indicano una drastica riduzione delle temperature in nottata, con possibilita’ di gelate e nevicate al di sopra dei 300-400 metri. L'articolo Allerta Meteo, Venerdì 23 Marzo scuole chiuse anche a Cava de’ Tirreni sembra essere il primo su Meteo Web.

Neve Basilicata : scuole chiuse Anche domani 23 marzo a Potenza : 1/15 Potenza ...

Scuole belle - nel Lazio senza stipendio da mesi 1.000 lavoratrici delle pulizie. E devono Anche restituire soldi alle ditte : Una bomba sociale pronta a esplodere nelle province di Frosinone e Latina. Quasi 1.000 lavoratrici – le donne sono oltre l’80 per cento – senza stipendio da mesi nell’ambito dell’appalto Consip per le pulizie nelle Scuole, programma divenuto celebre con l’hashtag #Scuolebelle. Non solo. Gran parte di loro si porta dietro addirittura un debito con le ditte aggiudicatrici del Lotto 5 a causa degli errori di organizzazione per l’impiego della ...

Neve sulla East Cost degli USA : chiudono le scuole e Anche la Casa Bianca [VIDEO] : La primavera è iniziata, eppure fiocchi stanno imBiancando la East Coast statunitense e anche la Casa Bianca chiude per Neve. Le insolite nevicate sulla Costa nordorientale degli Stati Uniti, in particolare a Washington e a New York, hanno Costretto alla cancellazione di numerosi voli, alla chiusura delle scuole e di vari uffici amministrativi. Nor again (not spelling mistake….being cheecky)- DC SNOW DAY: Snow falls on the White House as ...

Usa : neve su east cost - chiudono scuole e Anche Casa Bianca : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...