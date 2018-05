Anas : con Cas e Caronte per più efficienza flussi traffico Stretto Messina : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – Anas, Consorzio per le Autostrade Siciliane (Cas) e Caronte & Tourist Spa hanno firmato oggi a Catania, nel corso degli Innovation Days, un protocollo di collaborazione che ha l’obiettivo di scambiare dati sui flussi di traffico, rilevati in tempo reale, sulle infrastrutture di propria competenza per l’ottimizzazione della gestione dei servizi forniti.Il protocollo, commentato il Responsabile ...

Enel vince gara Anas : più sicurezza sull'autostrada E45 con Smart Tunnel : Teleborsa, - Più sicurezza nelle gallerie lungo l'autostrada E45 in Italia attraverso l'innovativa tecnologia "Smart Tunnel". Enel X, la divisione del Gruppo Enel, dedicata a prodotti innovativi e ...

Anas : con Cas e Caronte per più efficienza flussi traffico Stretto Messina : Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Anas, Consorzio per le Autostrade Siciliane (Cas) e Caronte & Tourist Spa hanno firmato oggi a Catania, nel corso degli Innovation Days, un protocollo di collaborazione che ha l’obiettivo di scambiare dati sui flussi di traffico, rilevati in tempo reale, sulle infrastrutt

Francisco e Anastasia : “Dopo Ballando con le Stelle tra noi potrebbe finire” : Francisco Porcella e Anastasia dopo Ballando con le Stelle potrebbero lasciarsi Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina dopo Ballando con le Stelle non sanno se la loro storia continuerà. Sono proprio i due ballerini a rivelare questa notizia sulla rivista Oggi. In particolare, entrambi ammettono di non essere sicuri che dopo sarà tutto rose e fiori. […] L'articolo Francisco e Anastasia: “Dopo Ballando con le Stelle tra noi potrebbe ...

EutAnasia - lo scontro che non porta lontano : Il Spagna è cominciato il dibattito sull'Eutanasia, l'ultimo dei nuovi diritti che ancora non è entrata nella legislazione del Paese iberico. FERNANDO DE HARO(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 05:58:00 GMT)Metti un autista senegalese di autobus..., di M. VitaliLa trappola delle porte aperte, di F. Pichetto

Anastacia in concerto al Mantova Outlet Village : Ma non sono mancate rassegne di cinema d'essai, incontri con scrittori, rappresentazioni liriche, mostre di artisti locali e spettacoli per i più piccoli', ha affermato Sara Sirocchi, Marketing ...

La voce della Politica Comunicato Polese - Pd - contro diniego Anas sulla Galdo Pollino : "Siamo pronti a fare muro insieme agli amministratori e sindaci dell'area Sud della Basilicata contro la posizione di diniego da parte dell'Anas all'attuazione dell'accordo sottoscritto in Prefettura ...

A 104 anni sceglie l'eutAnasia : "Non sono malato - ma non voglio più continuare a vivere" : Lo scienziato ecologista australiano David Goodall, 104 anni, è morto questa mattina alle 12:30 con una procedura di suicido assistito presso la clinica Eternal Spirit di Basilea. Lo scienziato - riporta il quotidiano...

Scaletta di Anastacia a Roma con l’Evolution Tour 2018 - orari e biglietti per il concerto del 7 maggio : Il concerto di Anastacia a Roma porta nella cornice dell'Auditorium Parco della Musica il nuovo The Evolution Tour 2018, lo show a supporto del settimo album in studio della cantautrice statunitense amatissima in Europa. Dopo aver celebrato la sua carriera da 30 milioni di album venduti in tutto il mondo con la raccolta di successi Ultimate Collection e il relativo Tour da 110 date tra il 2016 e il 2017, Anastacia è tornata sul mercato con un ...