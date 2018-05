Amici 2018 | anticipazioni sabato 19 maggio | super ospite Al Bano

Albano sabato sera ad Amici 2018 (Anteprima Blogo) : Mentre su Rai1 è in programma la finale di Ballando con le stelle 2018 con ospite Gina Lollobrigida nel ruolo di ballerina per una notte, su Canale5, sabato 19 maggio 2018, andrà in onda una nuova puntata di Amici. Parliamo proprio del talent show della rete ammiraglia Mediaset, che per contrastare al meglio l'atto finale di Ballando metterà in campo un elemento squisitamente generalista per acchiappare la maggior parte del pubblico che il ...

Amici 2018 - daytime 15 e 16 maggio. Le nuove esibizioni della settima puntata : Carmen - Amici 2018 La corsa verso la settima puntata del Serale di Amici 2018 è ufficialmente iniziata con l’assegnazione delle nuove esibizioni, da aggiungere ai pezzi che ciascun allievo in gara ha nel proprio ‘kit’. E continua la ’sfida a distanza’ tra Bryan e Lauren, che sabato sera decreterà il vincitore della categoria ballo. I due vengono ‘aiutati’ dai professori che li hanno sempre sostenuti: ...

Amici 2018 - vincitore finale ballo : Lauren Celentano a rischio dopo la vittoria della scorsa settimana? : Sabato scopriremo il vincitore di ballo di Amici 2018: sarà Lauren Celentano? Ci sarà una finale vera e propria contro Bryan, visto che la votazione è stata rimandata di una settimana su richiesta di Rudy Zerbi. Sì, ancora lui! dopo aver dato inizio a queste sfide interne, chiedendone una tra Carmen ed Emma, non si è sentito pronto a votare tra Lauren e Bryan, decretando il vincitore della finale di ballo. Era prevista la sfida tra i due ...

Ad Amici 2018 ora è LEI seriamente a rischio : ecco cosa sta succedendo - i fan neri della rabbia! : Sabato scopriremo il vincitore di ballo di Amici 2018: sarà Lauren Celentano? Ci sarà una finale vera e propria contro Bryan, visto che la votazione è stata rimandata di una settimana su richiesta di Rudy Zerbi. Sì, ancora lui! Dopo aver dato inizio a queste sfide interne, chiedendone una tra Carmen ed Emma, non si è sentito pronto a votare tra Lauren e Bryan, decretando il vincitore della finale di ballo. Era prevista la sfida tra i due ...

Alessandra Amoroso non torna ad Amici 2018 : ecco cos'è successo : Alessandra Amoroso non tornerà al Serale di Amici 2018, oggi è più certo che mai. Magari qualcuno ancora conservava la speranza di un ritorno a sorpresa, magari per una puntata sola, ma così non sarà e la conferma è arrivata dal settimanale Di Più. A dire il vero, si sapeva sin dal principio che non ci sarebbe stata per sempre e nella sua ultima partecipazione, inoltre, la cantante è stata chiara tanto quanto lo è stata Maria De Filippi, ...

Ad Amici 2018 tanto rumore per nulla : Lauren vicinissima alla vittoria ma Rudy ferma tutto : Ad Amici 2018 devono sentire un bel po' la pressione della concorrenza addosso se sono stati capaci prima di eliminare quattro persone in una sola puntata, mettere a rischio due cantanti - Emma Muscat e Carmen Ferreri - in un colpo solo per poi decidere che no: nessuna delle due dovrà lasciare il talent show; e infine far disputare una finale di ballo a tre puntate dalla finale, portare il trofeo al centro con tanto di assegno da 50mila ...

Amici 2018/ Ed. 17 : le assegnazioni per il nuovo serale - fans in casetta : Amici 2018, ed. 17: nuove assegnazioni per i ragazzi della squadra bianca e della squadra blu per il prossimo serale. I fans entrano in casetta per conoscere i propri beniamini.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 05:24:00 GMT)

Filippo Contri/ A rischio l'Amicizia con Luigi Favoloso? (Grande Fratello 2018) : Nella casa del Grande Fratello 2018 Filippo Contri, messa in stan by la relazione con Lucia Orlando, si è avvicinato a Luigi Favoloso, molto criticato sul web.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 10:20:00 GMT)

Alessandra Amoroso non torna ad Amici 2018 : ecco cos'è successo : Alessandra Amoroso non tornerà al Serale di Amici 2018, oggi è più certo che mai. Magari qualcuno ancora conservava la speranza di un ritorno a sorpresa, magari per una puntata sola, ma così non sarà e la conferma è arrivata dal settimanale Di Più. A dire il vero, si sapeva sin dal principio che non ci sarebbe stata per sempre e nella sua ultima partecipazione, inoltre, la cantante è stata chiara tanto quanto lo è stata Maria De Filippi, ...

Ad Amici 2018 tanto rumore per nulla : Lauren vicinissima alla vittoria ma Rudy ferma tutto : Ad Amici 2018 devono sentire un bel po' la pressione della concorrenza addosso se sono stati capaci prima di eliminare quattro persone in una sola puntata, mettere a rischio due cantanti - Emma Muscat e Carmen Ferreri - in un colpo solo per poi decidere che no: nessuna delle due dovrà lasciare il talent show; e infine far disputare una finale di ballo a tre puntate dalla finale, portare il trofeo al centro con tanto di assegno da 50mila ...

Ad Amici 2018 eliminati inaspettati e nuovi giudici : tutte le anticipazioni di stasera : In queste anticipazioni di Amici 2018 scoprirete gli ospiti di stasera 12 maggio, ma parleremo anche degli eliminati, perché è un punto cruciale in questo Serale, soprattutto nelle ultime settimane. Sono stati cambiati i meccanismi di eliminazione, o meglio ne è stato introdototo uno nuovo e che mette a rischio la permanenza anche di concorrenti che, senza le sfide dirette, sarebbero giunti in finale. Il primo pensiero va sicuramente a Carmen ed ...

Amici 2018-2019 concorrenti - ballerini e cantanti in tutta Europa : il sogno di Maria De Filippi : I sogni di Maria De Filippi volano altissimi: i concorrenti di Amici 2018-2019 saranno ballerini e cantanti provenienti da tutta Europa! Nell'edizione che si avvia alla conclusione abbiamo avuto un piccolo anticipo di un Amici internazionale, ma pare che sia stata solamente una prova: Maria vuole fare le cose ancora più in grande, non si accontenterà di avere nella sua scuola dei talenti provenienti dall'estero, come abbiamo visto in questa ...

Amici serale 2018/ Biondo e Carmen : ecco la sorpresa che ha fatto scoppiare in lacrime i due cantanti : Amici serale 2018, Biondo e Carmen hanno ricevuto due commoventi sorprese che li hanno fatti scoppiare in lacrime: ecco cosa è successo e chi hanno ascoltato e visto.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 06:33:00 GMT)

Amici SERALE 2018 - VINCITORE CARMEN/ Nessun eliminato - Carmen in lacrime dopo il messaggio di sua madre - video : Il VINCITORE della sesta puntata di AMICI 2018 è una donna: Carmen. La sfida tra Bryan e Lauren resta senza un verdetto, i professori decidono di rinviare la propria decisione. dopo aver trionfato nel corso del sesto SERALE di AMICI 2018, Carmen ha avuto la possibilità di ricevere i complimenti da una persona speciale, che proprio ieri sera, dopo la diretta, è intervenuta telefonicamente nel backstage del programma.