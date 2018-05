Amici 17 | settima puntata | J-Ax | Fedez | Massimo Ranieri | Al Bano e Romina Power?

Amici 2018 - daytime 15 e 16 maggio. Le nuove esibizioni della settima puntata : Carmen - Amici 2018 La corsa verso la settima puntata del Serale di Amici 2018 è ufficialmente iniziata con l’assegnazione delle nuove esibizioni, da aggiungere ai pezzi che ciascun allievo in gara ha nel proprio ‘kit’. E continua la ’sfida a distanza’ tra Bryan e Lauren, che sabato sera decreterà il vincitore della categoria ballo. I due vengono ‘aiutati’ dai professori che li hanno sempre sostenuti: ...

Amici 2018 - vincitore finale ballo : Lauren Celentano a rischio dopo la vittoria della scorsa settimana? : Sabato scopriremo il vincitore di ballo di Amici 2018: sarà Lauren Celentano? Ci sarà una finale vera e propria contro Bryan, visto che la votazione è stata rimandata di una settimana su richiesta di Rudy Zerbi. Sì, ancora lui! dopo aver dato inizio a queste sfide interne, chiedendone una tra Carmen ed Emma, non si è sentito pronto a votare tra Lauren e Bryan, decretando il vincitore della finale di ballo. Era prevista la sfida tra i due ...

Bryan vs Lauren - vincitore circuito danza Amici 2018/ La decisione rimandata alla prossima settimana : Bryan Vs Lauren, uno contro l'altro ad Amici 2018. Chi sarà il vincitore del circuito del ballo? La scelta è stata rimandata alla prossima settimana per volontà dei prod di canto(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 00:10:00 GMT)

EMMA MUSCAT E BIONDO STANNO INSIEME/ "Mi ha sostenuto tanto questa settimana" (Amici 2018) : EMMA MUSCAT e BIONDO emozionano i fan di Amici 2018 grazie alla loro storia d'amore nata davanti alle telecamere: dall'amicizia alla standing ovation di sabato scorso.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 18:10:00 GMT)

Sfida Emma vs Carmen - chi sarà eliminato?/ Amici 2018 : "È stata dura - una settimana di tensione" : Emma Muscat e Carmen Ferreri allo scontro finale? Rudy Zerbi ha chiesto l'eliminazione di una delle due perché sovrapponibili ma i professori di ballo hanno chiesto tempo(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 16:45:00 GMT)

Biondo e l'auto-tune/ Amici 2018 - settimana di duro lavoro : rischia l'eliminazione? : Dopo due vittorie della squadra bianca, sembra proprio che per Biondo e i suoi compagni sia arrivato il momento di affrontare una nuova eliminazione, quali saranno i pezzi del rapper?(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 09:35:00 GMT)

Amici 2018 anticipazioni lunedì 26 marzo : cosa succederà la prossima settimana : Ci risiamo, anche nelle anticipazioni di Amici 2018 per lunedì 26 marzo e per la prossima settimana dobbiamo ipotizzare come e quando verranno scelti i concorrenti per il Serale. La settimana scorsa, con l'assegnazione delle felpe verdi a Einar e Lauren, la situazione sembrava essersi sbloccata e invece no, è stato un caso semplicemente, perché anche nella puntata che si è appena conclusa i professori hanno detto "no" a chiunque non fosse il ...

Amici 2018 anticipazioni lunedì 19 marzo : cosa succederà la prossima settimana : Siete in cerca di anticipazioni di Amici 2018 per lunedì 19 marzo? La prossima settimana sarà decisiva per molti, gli allievi dovranno impegnarsi più del solito per conquistare la felpa verde, ora che finalmente la situazione del passaggio al Serale si è sbloccata. Maria De Filippi lo aveva promesso e lo ha fatto, oggi sono stati assegnati i primi posti nella fase finale e non vedevamo l'ora: i professori per settimane ci hanno illuso e ...

Amici 17/ Anticipazioni e news : nessuna felpa verde per i ragazzi - cambierà qualcosa questa settimana? : Il serale di AMICI 17 si avvicina ma gli insegnanti hanno ancora molti dubbi in merito ai nomi degli allievi da portare alla seconda fase del programma. Ecco i favoriti.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 13:15:00 GMT)

Amici 2018 - anticipazioni lunedì 12 marzo : prime felpe verdi la prossima settimana? : Cosa aspettarsi dalle anticipazioni di Amici 2018 per la prossima settimana? Cosa succederà lunedì 12 marzo? Di sicuro non vedremo assegnate le maglie verdi, di questo passo il primo accesso al Serale avverrà una settimana prima dell'inizio della fase finale, che vi ricordiamo sarà il 7 aprile. Almeno una settimana prima, se non due, dovranno formarsi le squadre, che saranno sempre Bianca e Blu si presume, e considerando che una settimana prima ...

Amici 2018 - anticipazioni lunedì 5 marzo : cosa succederà la prossima settimana : Le anticipazioni di Amici 2018 per lunedì 5 marzo non lasciano giudizi in sospeso: la sfida a squadre si è conclusa durante la diretta, ha vinto la squadra del Fuoco e a turno cantanti e ballerini si sono presentati davanti alla commissione per l'ammissione al Serale. Solo l'unanimità dei professori consentirebbe di indossare subito la felpa verde, ma abbiamo sentito e risentito i professori dire "no" ai candidati sempre con le stesse ...