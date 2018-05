Ambiente | domenica la Giornata delle Oasi WWF | tappa speciale ad Accumoli

meteoweb.eu

(Di giovedì 17 maggio 2018)20 maggio con laWWF torna l’apertura gratuita100WWF sul territorio italiano con visite guidate e attività per adulti, ragazzi e bambini. “Lesono diventate in questi anni sempre più dei rifugi preziosi e sicuri per le migliaia di animali migratori lungo il percorso del loro straordinario viaggio dall’Africa al Nord Europa. LeWWF in questi 50 anni hanno contribuito a proteggere specie che appartengono alla comunità globale e che vanno difese nell’interesse di tutti. Cavalieri d’Italia, fenicotteri, aquile, anatre selvatiche ma anche lupi, lontre, cervi sardi e tartarughe marine sono gli abitanti naturaliaree protette,” spiega il WWF. Il WWF Roma e Area Metropolitana propone un percorsonell’WWF di Lago Secco, nel Comune di, in provincia di Rieti. “Sarà ...