Ambasciata Usa Gerusalemme | ambasciatori Palestina via da 4 Paesi Ue

Anche il Guatemala ha spostato la sua Ambasciata in Israele a Gerusalemme : Anche il Guatemala, dopo gli Stati Uniti, ha spostato la sua ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. Durante la cerimonia di inaugurazione, che si è tenuta questa mattina, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ricordato che il The post Anche il Guatemala ha spostato la sua ambasciata in Israele a Gerusalemme appeared first on Il Post.

Gli americani non sono stati i primi ad aprire un’Ambasciata a Gerusalemme : Negli anni Cinquanta furono 16 paesi, tra cui uno europeo, ma non andò benissimo The post Gli americani non sono stati i primi ad aprire un’ambasciata a Gerusalemme appeared first on Il Post.

Striscia di Gaza - la risposta palestinese a Israele/ Contro Ambasciata Usa - “Libereremo la nostra terra" : Striscia di Gaza, scontri con Israele: si teme mattanza dopo Gerusalemme con la "Nakba" che ricorre oggi. Morta neonata palestinese, Hamas invita all'Intifada: Turchia ritira ambasciatore(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 14:18:00 GMT)

Ambasciata Usa a Gerusalemme - è caos : decine di palestinesi uccisi - migliaia i feriti : Gli Stati Uniti hanno ufficialmente aperto al pubblico l'Ambasciata a Gerusalemme. Video di Trump, presente la figlia Ivanka. Intanto cresce il bilancio delle vittime degli scontri a Gaza

Apre l’Ambasciata Usa a Gerusalemme. Scontri al confine con Gaza : uccisi 55 palestinesi - 2771 feriti : Almeno 55 palestinesi sono rimasti uccisi al confine con Gaza durante le manifestazioni contro il trasferimento dell’Ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme. E’ il bilancio più pesante dal 31 marzo, quando è cominciato un mese e mezzo di mobilitazione da parte di Hamas ma ora anche di Al-Fatah in Cisgiordania, dove oggi ci sono stati Scontri...

Scontri a Gaza - 58 morti e oltre 2mila feriti nel giorno dell'inaugurazione Ambasciata Usa : L'intero mondo arabo d'altra parte si è schierato contro la mossa americana, condannando i fatti di Gaza. Ma anche l'Ue, la Russia e l'Onu hanno preso le distanze dalla cerimonia di Gerusalemme. "Il ...

Il «regalo» di Trump a Israele : apre l’Ambasciata Usa a Gerusalemme : In prima fila sul mausoleo di Lenin, separato da Vladimir Putin solo da un generale carico di medaglie, il 9 maggio Bibi Netanyahu assisteva da ospite d'onore al 73° anniversario della...

Apre l’Ambasciata Usa a Gerusalemme - tragici scontri al confine : strage di palestinesi | : È massima l’allerta sul fronte di Gaza e in Cisgiordania: oggi diventa realtà la decisione di Trump, pur con la forte opposizione del mondo arabo, dei palestinesi e dell’Onu

Gerusalemme - apre l'Ambasciata Usa. Netanyahu : è la nostra capitale : «Dio benedica Gerusalemme, capitale indivisa di Israele». Con queste parole, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha concluso il suo discorso nella cerimonia di inaugurazione della...

Gaza - 55 palestinesi uccisi e 2.400 feriti negli scontri dopo l'apertura dell'Ambasciata Usa a Gerusalemme : 'È una carneficina, la condanniamo con forza - ha aggiunto il capo del governo di Ankara - È inaccettabile che gli Stati Uniti, che dicono di proteggere la pace nel mondo ed essere dei mediatori, ...

Massacro a Gaza - festa a Gerusalemme per l’Ambasciata Usa/ Israele - mons. Faltas : “mai vista tanta rabbia” : Donald Trump manderà video-messaggio per apertura ambasciata Usa a Gerusalemme: ultime notizie, in Israele ci sarà Ivanka e marito. 55 Morti e scontri a Gaza: rivolta palestinesi(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 20:25:00 GMT)