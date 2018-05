chimerarevo

: Xiaomi Mi MIX 2 e Amazfit Stratos al prezzo più basso di sempre su Lightinthebox - infoitscienza : Xiaomi Mi MIX 2 e Amazfit Stratos al prezzo più basso di sempre su Lightinthebox - TuttoAndroid : Xiaomi Mi MIX 2 e Amazfit Stratos al prezzo più basso di sempre su #Lightinthebox - HDblog : RT @HDblog: Amazfit Pace, in arrivo la WOS 2.0 con le novità di Stratos / Pace 2 -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Prendono sempre più piede sul mercato orologi smart ibridi come il nuovo, dispositivi a metà strada tra semplici smartwatch ma con integrate funzionalità sportive sempre più raffinate. Il prodotto di casa Huami (partecipata di Xiaomi) dà forma ad uno multisport smartwatch ambizioso, alzando indubbiamente l’asticella della qualità generale puntando a migliorare se stessa, dopo il già ottimoWatch. Design e materiali L’aspetto dell’attira decisamente l’attenzione per il suo look raffinato e sportivo, la qualità dei materiali ed anche per le sue generose dimensioni (al limite del temuto “pataccone”). Il case è in policarbonato estremamente resistente, con rivestimento effetto fibra di carbonio. La lunetta del quadrante è in ceramica lucida, la quale si è dimostrata nel nostro periodo di prova immune ai graffi e ...