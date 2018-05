Ama | boom di multe a chi sporca | duemila al mese per rifiuti in strada e sosta davanti ai

Roma - all' Ama è boom di malattie : in seicento ogni giorno a casa : seicento assenti al giorno , in media, per malattia, sui circa 7.800 dipendenti dell'Ama. Dove ogni giorno mancano all'appello 1.200 lavoratori tra ferie, malattie , congedi e permessi vari. Il report ...

“Brava!”. Ed è boom di like per Giulia De Lellis. Dopo la rottura con Andrea DAmante - il nuovo post su Instagram fa ‘il botto’. Non si contano i commenti dei fan : Non ci si rassegna alla fine della storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due, ex protagonisti di Uomini e Donne ed ex concorrenti del Grande Fratello Vip ma in due diverse edizioni, non stanno più insieme, ma siccome non sono entrati nei dettagli sulle motivazioni che li hanno spinti a mettere la parola fine sulla loro relazione, allora dal giorno dell’annuncio piovono voci. Prima lei, che ha fatto ...