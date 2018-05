Alle 21 torna Nerding After Dinner con l' action-adventure Omensight

L’ambasciatore nel mondo del vetro di Murano torna in Italia con una mostra : Lino Tagliapietra presenta “Ali in vetro” [GAlleRY] : Lino Tagliapietra torna in Italia e lo fa con una mostra dedicata al vetro di Murano LinoTagliapietra è tornato a Murano con “Ali in vetro”, una mostra che ha inaugurato in occasione della conferenza annuale della Glass Art Society, organizzazione no profit che incoraggia l’eccellenza e lo sviluppo delle arti del vetro e che ha scelto l’iconica isola per il suo summit mondiale. “Ali in vetro”, visitabile dal 17 al 26 maggio, riporta l’arte ...

Nuova maglia Inter 18/19 : torna il biscione sulla divisa [GAlleRY] : Nuova maglia Inter 18/19, il club nerazzurro ha presentato le divise per la prossima annata, sempre sponsorizzate dalla Nike come in questa stagione L’Inter ha presentato la maglia per la stagione 2018/2019. Tra le novità il ritorno del biscione, con le righe blu e nere lineari che adottano gradualmente una sottile grafica a pelle di serpente mentre scendono lungo la maglia. Questo look accattivante è incorniciato in modo netto dalle ...

Maradona torna ad Allenare in Bielorussia e sarà anche il presidente - Calcio : Maradona, che dovrebbe svolgere anche il ruolodi allenatore, inizierà la sua nuova avventura dopo la fine della Coppa del Mondo in Russia e quindi dopo metà luglio. La Dinamo Brest al momento è ...

A volte ritornano : ecco i cantanti ormai lontani dAlle scene presto su Rai Uno : Vi ricordate dei Jalisse, di Valeria Rossi, di Marco Armani, di Alessandro Canino, di Donatella Milani, di Stefano Sani, di Massimo Di Cataldo e di Lisa? Che fine hanno fatto? Da venerdì 8 giugno avranno la possibilità di riscattare la loro carriera con il talent in partenza sulla rete ammiraglia Rai. Ora o mai più, questo il nome del programma che sarà condotto da Amadeus in prima serata, in cui gli otto cantanti ormai quasi dimenticati dal ...

Nazionale : Di Biagio torna ad Allenare l’Under 21 : Luigi Di Biagio torna ad allenare l’Under 21 dopo la rapida esperienza da Ct nella Nazionale maggiore dopo l’arrivo di Mancini “Nella vita bisogna sempre esser riconoscenti a chi mette l’anima nelle cose che fa: volevo ringraziare Luigi Di Biagio che ha avuto per due partite importanti alla guida della Nazionale. E’ stata una persona di grande competenza e correttezza ed ha creato un ottimo clima in quella trasferta ...

Fabrizio Corona - il giudice di Milano : "Può tornare a usare i social - sì anche Alle interviste" : Prescrizioni affidamento allargate per l'ex manager dei paparazzi. La motivazione del magistrato della Sorveglianza: "L'elemento mediatico è componente...

Paralimpiadi : la Legnante torna Alle gare : Ciò a dimostrazione chelo sport è uno solo, e che la passione, il sacrificio e lavoglia di superare i propri limiti accomunano tutti glisportivi, al di là che abbiano o meno una disabilità'

Annalisa Minetti : "Potrei tornare a vedere grazie Alle staminali del cordone ombelicale della mia seconda figlia" : "La nascita di Elena è stato un altro piccolo miracolo della mia vita": la cantante Annalisa Minetti racconta la speranza ritrovata dopo la nascita della sua seconda figlia. Dopo un figlio che ha ormai nove anni, un doloroso aborto spontaneo e giunta alla soglia dei 40 anni, Annalisa Minetti pensava che la sua vita da mamma non potesse più riservarle alcuna sorpresa. Invece, il 29 marzo, è venuta alla luce la piccola Elena, ...

Juventus - Marotta : "Allegri continua. Dybala resta - Pjaca torna. Mandzu deve valutare" : Si accinge a vincere di nuovo la Champions e per la cronaca ricordo che siamo stati gli ultimi ad eliminare il Real negli ultimi cinque anni. Oggi è in assoluto la squadra più forte al Mondo". Per ...

Volley - UFFICIALE : Julio Velasco Allenatore di Modena! Il Guru torna in Italia - il CT della Generazione dei Fenomeni abbraccia i Canarini : Ora è davvero UFFICIALE: Julio Velasco sarà il prossimo allenatore di Modena! Il Guru della nostra pallavolo, colui che guidò la Generazione dei Fenomeni verso i due trionfi mondiali consecutivi (1990-1994) e che lanciò in orbita questo sport in Italia, ritorna nel nostro Paese e siederà nuovamente sulla panchina dei Canarini. Il 66enne di La Plata, infatti, ha chiarito la propria posizione con la Federazione Argentina e ha confermato che questa ...

Aida Nizar fuori di sen0 a Domenica Live : torna al GF e replica Alle accuse : Domenica Live: Aida Nizar rientra nella Casa del Grande Fratello Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello, Aida Nizar è ospite a Domenica Live. Nella puntata di Domenica 13 maggio 2018, l’ex gieffina piomba dalla D’Urso e subito si inginocchia a terra per ringraziare il pubblico. Poi, con queste parole, la showgirl fa una precisa richiesta ai […] L'articolo Aida Nizar fuori di sen0 a Domenica Live: torna al GF e replica ...

Alessandro Nesta torna in Italia : sarà il nuovo Allenatore del Perugia : Con la Nazionale è stato campione del Mondo nel 2006 e ha chiuso la carriera nel 2014 agli indiani del Chennaiyin, dopo due stagioni in Mls con il Montreal Impact.

Bayern Monaco - torna Klose. Dopo i Mondiale Allenerà l'Under 17 : Monaco DI BAVIERA , GERMANIA, - Miroslav Klose fa ritorno al Bayern Monaco . L'ex attaccante tedesco, attualmente nello staff tecnico del ct Joachim Loew , al termine dei Mondiali prenderà il posto di ...