Alitalia | Gubitosi | non liquidiamo ma mantieniamo in vita compagnia

Alitalia : Gubitosi - in 2018 +9% ore volate a parità di flotta : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – Nel 2018 Alitalia volerà di più con la stessa flotta. A indicarlo il commissario straordinario della compagnia, Luigi Gubitosi, nel corso dell’audizione alla Commissione speciale del Senato. “In termini di ore volate ci sarà un aumento del 9% a parità di flotta e, quindi, con un aumento di produttività”. Gubitosi ha anche commentato le performance sulla puntualità di Alitalia in questi mesi ( è ...

Alitalia : Gubitosi - in 2018 +9% ore volate a parità di flotta : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – Nel 2018 Alitalia volerà di più con la stessa flotta. A indicarlo il commissario straordinario della compagnia, Luigi Gubitosi, nel corso dell’audizione alla Commissione speciale del Senato. “In termini di ore volate ci sarà un aumento del 9% a parità di flotta e, quindi, con un aumento di produttività”. Gubitosi ha anche commentato le performance sulla puntualità di Alitalia in questi mesi ( è ...

Alitalia : Gubitosi - qualunque cosa voglia fare nuovo Governo faccia presto(2) : (AdnKronos) – Gubitosi ha quindi voluto puntualizzare che “non sta a noi dire quale dovrà essere la nuova Alitalia”: “tra i poteri dei commissari non c’è l’indirizzo politico e noi non intendiamo fare il lavoro del Governo e non possiamo dire cosa si dovrebbe fare. Non sarebbe appropriato”. “Se ce lo chiedono, possiamo dare un’opinione” ha concluso. L'articolo Alitalia: Gubitosi, ...

Alitalia : M5S critico - Gubitosi anche Tim : "Abbiamo appena appreso che Luigi Gubitosi è entrato nel Cda di Tim, collezionando quindi una nuova poltrona, e un nuovo incarico. Come farà a conciliare questi due incarichi delicati e strategici per ...

Alitalia : M5S critico - Gubitosi anche Tim : ANSA, - ROMA, 6 MAG - "Abbiamo appena appreso che Luigi Gubitosi è entrato nel Cda di Tim, collezionando quindi una nuova poltrona, e un nuovo incarico. Come farà a conciliare questi due incarichi ...

Alitalia - Gubitosi : scadenza resta il 30 aprile - poi si vedrà. Nessun acquirente e Di Maio e Salvini contrari a vendita : Teleborsa, - La scadenza del 30 aprile si avvicina a grandi passi e per il momento tutto lascia presagire che per quella data ad Alitalia non accadrà nulla. Il 30 aprile è la data fissata appunto dal ...

Alitalia - Gubitosi : "scadenza resta il 30 aprile - poi si vedrà". Nessun acquirente e Di Maio e Salvini contrari a vendita : La scadenza del 30 aprile si avvicina a grandi passi e per il momento tutto lascia presagire che per quella data ad Alitalia non accadrà nulla. Il 30 aprile è la data fissata appunto dal Governo entro ...

Alitalia - Gubitosi : 2018 sarà buona stagione - prenotazioni buone : Cernobbio , CO, , 24 mar. , askanews, 'Sono convinto che per Alitalia quella del 2018 sarà una buona stagione, le prenotazioni sono buone. Quindi cresciamo nonostante non ci sia un aumento di capacità'...