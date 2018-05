Alitalia | dimezza perdite ma per Gubitosi governo deve fare presto Adnkronos 4

Alitalia : dimezza perdite ma per Gubitosi governo deve fare presto/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Facendo poi un passo indietro, nel periodo maggio (mese di inizio dell’amministrazione) – dicembre, i ricavi hanno tenuto – nonostante le forti turbolenze – a 2,102 miliardi di euro rispetto a 2,106 miliardi dello stesso periodo del 2016. Nello stesso periodo, l’ebitda è stato negativo per 24 milioni, in calo rispetto a -190 milioni del maggio-dicembre 2016.Nel primo trimestre, hanno riferito i ...

Alitalia : dimezza perdite ma per Gubitosi governo deve fare presto/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Insomma, Alitalia ha invertito la rotta e sembra navigare ora in cieli più tranquilli. L’impegno dei commissari, in un anno di amministrazione straordinaria, è stato quello di riprendere il timone della gestione dell’azienda, agendo sulle diverse leve, dalla stabilizzazione dei ricavi al controllo dei costi, passando per il rafforzamento dei rapporti commerciali. Prioritario, ha spiegato Gubitosi, è stato ...

Alitalia : dimezza perdite ma per Gubitosi governo deve fare presto/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Facendo poi un passo indietro, nel periodo maggio (mese di inizio dell’amministrazione) – dicembre, i ricavi hanno tenuto – nonostante le forti turbolenze – a 2,102 miliardi di euro rispetto a 2,106 miliardi dello stesso periodo del 2016. Nello stesso periodo, l’ebitda è stato negativo per 24 milioni, in calo rispetto a -190 milioni del maggio-dicembre 2016.Nel primo trimestre, hanno riferito i ...

Alitalia : dimezza perdite ma per Gubitosi governo deve fare presto/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Insomma, Alitalia ha invertito la rotta e sembra navigare ora in cieli più tranquilli. L’impegno dei commissari, in un anno di amministrazione straordinaria, è stato quello di riprendere il timone della gestione dell’azienda, agendo sulle diverse leve, dalla stabilizzazione dei ricavi al controllo dei costi, passando per il rafforzamento dei rapporti commerciali. Prioritario, ha spiegato Gubitosi, è stato ...

Alitalia : dimezza perdite ma per Gubitosi governo deve fare presto/Adnkronos (4) : (Adnkronos) – Una percentuale, questa, che Aeroporti di Roma ha successivamente rettificato. “Il peso del vettore Alitalia in termini di ricavi aeronautici su Adr si è ridotto fortemente negli ultimi anni e oggi pesa solo per il 29%”, ha puntualizzato ricordando che nel primo trimestre 2018 il traffico passeggeri è cresciuto del +2,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con il traffico internazionale che ...

Alitalia dimezza le perdite nel 1° trimestre 2018 : Teleborsa, - Alitalia sta provando a invertire rotta ma i risultati trimestrali ancora non convincono. La ex compagnia di bandiera ha chiuso il primo trimestre del 2018 con una perdita operativa ...

Alitalia : dimezza perdite ma per Gubitosi governo deve fare presto/Adnkronos : Roma, 17 mag. (Adnkronos) – Alitalia “va meglio ma non ancora bene”. Nel primo trimestre dell’anno, si riducono le perdite operative e aumentano i ricavi; a fine aprile la cassa conta 769 milioni di euro, esclusi i 145 milioni di depositi. Ma “qualunque cosa voglia fare il nuovo governo, deve fare presto, perché nel tempo il carburante si consuma”. E’ un monito forte quello che arriva dal commissario ...

Alitalia : dimezza perdite ma per Gubitosi governo deve fare presto/Adnkronos : Roma, 17 mag. (Adnkronos) – Alitalia “va meglio ma non ancora bene”. Nel primo trimestre dell’anno, si riducono le perdite operative e aumentano i ricavi; a fine aprile la cassa conta 769 milioni di euro, esclusi i 145 milioni di depositi. Ma “qualunque cosa voglia fare il nuovo governo, deve fare presto, perché nel tempo il carburante si consuma”. E’ un monito forte quello che arriva dal commissario ...

Alitalia dimezza le perdite nel 1° trimestre 2018 : Alitalia sta provando a invertire rotta ma i risultati trimestrali ancora non convincono. La ex compagnia di bandiera ha chiuso il primo trimestre del 2018 con una perdita operativa dimezzata, pari a ...

Alitalia dimezza le perdite : MILANO - Continua a spendere più soldi di quello che incassa. E, nonostante la gestione dei commissari, la rotta non si inverte. L'Ebitda, il margine operativo lordo di Alitalia, nel primo trimestre ...

Alitalia : in 1° trim. perdite operative dimezzate a 117 mln - ricavi +6%(2) : (AdnKronos) – Tornando ai dati del primo trimestre, il risultato operativo, escluse le poste non ricorrenti, è negativo per 167 milioni rispetto a -279 milioni dello stesso trimestre del 2017. Il totale dei costi si attesta a 714 milioni di euro, in calo rispetto agli 800 milioni di euro del primo trimestre 2017. Le principali voci di costo, carburante e personale, si attestano rispettivamente a 153 milioni, -12,1%, e a 138 milioni, ...

Alitalia - perdite dimezzate e ricavi in crescita : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – Alitalia archivia il primo trimestre con perdite operative dimezzate e aumento dei ricavi. A indicarlo è stato il commissario straordinario della compagnia, Stefano Paleari, nel corso dell’audizione alla Commissione speciale del Senato. I ricavi si attestano a 597 milioni con una crescita del 4%, di cui ricavi da passeggeri +6%, rispetto allo stesso periodo del 2017. L’ebitda, esclusi ricavi e costi ...

Alitalia - perdite dimezzate e ricavi in crescita : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – Alitalia archivia il primo trimestre con perdite operative dimezzate e aumento dei ricavi. A indicarlo è stato il commissario straordinario della compagnia, Stefano Paleari, nel corso dell’audizione alla Commissione speciale del Senato. I ricavi si attestano a 597 milioni con una crescita del 4%, di cui ricavi da passeggeri +6%, rispetto allo stesso periodo del 2017. L’ebitda, esclusi ricavi e costi ...