Alitalia | Adr | peso compagnia su Fiumicino sceso a 29% ricavi

meteoweb.eu

: RT @AeroportidiRoma: Ai nati sotto il segno del Toro ? le stelle consigliano un viaggio a Johannesburg, tra atmosfere coloniali, safari e… - NicolaBonacchi : RT @AeroportidiRoma: Ai nati sotto il segno del Toro ? le stelle consigliano un viaggio a Johannesburg, tra atmosfere coloniali, safari e… - AeroportidiRoma : Ai nati sotto il segno del Toro ? le stelle consigliano un viaggio a Johannesburg, tra atmosfere coloniali, safari… -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Roma, 17 mag. (AdnKronos) – Ildel vettorein termini diaeronautici su Adr si è ridotto fortemente negli ultimi anni e oggi pesa solo per il 29%. Per quanto riguarda invece il traffico passeggeri di, nel primo trimestre 2018 è cresciuto del +2,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In particolare, il traffico internazionale ha registrato un + 7% e quello di lungo raggio il +17,9%. E’ quanto sottolinea Adr in merito ai dati citati oggi sudal presidente dell’Enac, Vito Riggio, nel corso dell’audizione al Senato. L'articolo: Adr,sua 29%Meteo Web.