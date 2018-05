Alfonso Sabella | «Mi hanno condannato a morte»

vanityfair

(Di giovedì 17 maggio 2018) Pasqua, un bar della Romanina, periferia est di Roma. Un uomo in un bar dice al titolare che lì comandano loro, un altro si slaccia la cintura e picchia una donna, colpevole di aver osato difendere il proprietario non abbastanza rapido nel servirli, secondo i due. Almeno sette persone, intente a giocare ai videopoker, guardano la scena, senza muoversi. «È l’immagine plastica del 416 bis, l’associazione di tipo mafioso: c’è l’intimidazione e la condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva». Non ha dubbi, guardando il video del pestaggio diffuso solo ora da Repubblica – che ha accelerato l’indagine dei carabinieri portando all’arresto di quattro membri del clan Casamonica. Il magistrato ed ex assessore alla Legalità di Roma nel 2015, all’epoca, cioè, del contestatissimo funerale di Vittorio Casamonica, in pieno scandalo Mafia Capitale, era andato in tv a Porta a ...