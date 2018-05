Alessandro Sallusti | ' Matteo Salvini | la barbarie porta alla decadenza e alla

Marco Travaglio : "Berlusconi? Resta un delinquente". La replica di Alessandro Sallusti a Travaglio : "Tu sei un diffamatore" : "Silvio Berlusconi ha avuto una riabilitazione, è un fatto importante da un punto di vista politico, o no?". La domanda posta da Giovanni Floris, nel corso del suo programma DiMartedì, ha dato il via a un botta e risposta tra Marco Travaglio e Alessandro Sallusti."Non metteva piede in Parlamento neanche quando ci poteva andare, quindi non credo che sia una grande differenza il fatto che un giorno possa andare", dice il direttore ...

Alessandro Sallusti - la prima pagina del Giornale che massacra Di Maio e Salvini : 'Dilettanti' : A guardare la trattativa infinita per la formazione del governo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio viene solo da ammettere quanto siamo messi male. E c'è chi come il direttore del Giornale , ...

La Confessione - Alessandro Sallusti : “Berlusconi in ginocchio al telefono con un politico - così decise di scendere in campo” : “Oggi è l’ultima volta che mi vedete inginocchiato davanti alla politica. D’ora in poi la faremo noi”. Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, ospite di Peter Gomez a ‘La Confessione’ (venerdì 11 maggio alle 23 su Nove), rivela un aneddoto legato alla decisione di Silvio Berlusconi di ‘scendere in campo’ con un suo partito, Forza Italia. Lo spunto è una dichiarazione del Presidente di Mediaset, Fedele ...

Alessandro Sallusti - la profezia funerea sulle elezioni : così ci prepariamo al suicidio : Le ultime due 'novità della politica italiana , Renzi e grillini, al di là dei proclami e delle intenzioni, non solo non hanno cavato un ragno dal buco per loro stessi e per il Paese, ma hanno ...

Alessandro Sallusti devasta Luigi Di Maio : 'Pollo - fesso - bambino. Sono bastati 60 giorni per...' : Alessandro Sallusti torna a cannoneggiare contro Luigi Di Maio : 'Prima, come un pollo, si è fatto cucinare a fuoco lento da Matteo Salvini che, ovviamente, non ha mai avuto intenzione di andare a ...

Quinta Colonna/ Anticipazioni : Alessandro Sallusti e Nunzia De Girolamo tra gli ospiti (3 maggio) : Quinta Colonna Anticipazioni del 3 maggio: torna la nuova puntata con protagonista Paolo Del Debbio, tra gli ospiti anche Alessandro Sallusti e Nunzia De Girolamo.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 10:32:00 GMT)

Non è l'arena/ Anticipazioni e ospiti 8 aprile : dibattito politico con Alessandro Sallusti e Paolo Mieli : Non è l'arena, Anticipazioni e ospiti 8 aprile: Massimo Giletti affronta il dibattito politico. ospiti Alessandro Sallusti, Paolo Mieli, Daniela Santanchè e Guido Crosetto.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 10:34:00 GMT)

Alessandro Sallusti violentissimo contro il grillino Toninelli : 'Scimpanzè - che razza di cretino sei?' : Tutto questo si traduce, in politica, in ' scimmioni che ragionano politicamente di razze'. 'Scusate la franchezza - conclude con una domanda , retorica, -, ma che 'razza' di cretino è questo ...

Alessandro Sallusti contro Luigi Di Maio : 'Non è ancora reato dirlo - ma vaffa...' : ... tendo ad escluderlo, ma in politica mai dire mai, non avrà mai la nostra, di testa, non il rispetto che si deve comunque a un leader, non il minimo consenso alla sua azione politica'. Sallusti ...

Alessandro Sallusti : 'Claudio Borghi apre al M5s ma il trasformismo in politica non porta risultati' : ... sui punti di compromesso con Luigi Di Maio per il nuovo governo: 'Borghi apre ai M5s, ma il trasformismo in politica non porta risultati'.