Al via il Festival dello Sviluppo Sostenibile

Roma - al via il Festival del verde e paesaggio all'Auditorium Parco della Musica : cultura corsi e mestieri in mostra : Al via domani e fino a domenica 20, l'ottava edizione del Festival del verde e del paesaggio, sul giardino pensile dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Fiori, piante, giardini, paesaggi, ...

Mantova : al via domani il Food&Science Festival - prima giornata dedicata alla formazione professionale e alle scuole : Inizia domani a Mantova il Food&Science Festival che, fino a domenica 20 maggio, indagherà le relazioni tra cibo e scienza attraverso oltre 200 conferenze, incontri, laboratori, spettacoli, mostre e degustazioni. Quest’anno a tema equilibrio, il Festival vedrà la partecipazione di esperti carismatici e autorevoli come “l’Indiana Jones della birra” Patrick McGovern, il fisico e divulgatore scientifico Alessio Perniola, gli antropologi Marino ...

via dai social - dentro al festival : Un'esortazione a ridurre il ritmo, a prendere una pausa dalla superficialità frenetica dei nostri giorni, a uscire dal mondo virtuale e dai social per assaporare emozioni reali, condivise andando ai ...

Torino - Festival delle colline torinesi 2018 : programma e date - al via la 23edizione : Dove: oltre che nei teatri torinesi Astra, Café Muller, Gobetti e Casa del Teatro, gi spettacoli saranno ospitati a Moncalieri alle Fonderie limone, a Collegno alla Lavanderia vapore e in altri spazi ...

Al via la I^ edizione del Filming Italy Sardegna Festival di Tiziana Rocca : Dal 15 al 19 giugno si terrà la 1^ edizione di Filming Italy | Sardegna Festival un nuovo progetto dedicato al Cinema e alla Televisione ideato e prodotto da Tiziana Rocca che ne è il Direttore Generale, in collaborazione con APT, l’Associazione Produttori Televisivi presieduta da Giancarlo Leone con il sostegno di Forte Village e in collaborazione con UCI Cinemas e con il Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della ...

Capaci - 23 maggio via al Primo festival 'Falcone e Borsellino' : Otto compagnie teatrali in concorso e quattro spettacoli fuori concorso sul palco allestito nell'atrio interno della scuola elementare Alcide De Gasperi dd Gaetano Longo , via J.F. Kennedy, . Si ...

Al via il Festival del Mare organizzato da Unige : Saranno più di 20 le discipline, tra cui economia, fisica, biologia, ingegneria ed arte, più di 50 eventi con 300 persone coinvolte tra cui un centinaio di docenti e duecento studenti volontari. ...

Blanchett e Scorsese danno il via al Festival del cambiamento : A 50 anni dall’edizione interrotta dall’esplosione del maggio ’68, il Festival, inaugurato ieri con cerimonia condotta da Edouard Baer e - scelta inedita - dal direttore Thierry Fremaux, gioca la carta del cambiamento, puntando su una selezione cinefila, mettendo la figura femminile al centro, svincolando gli appuntamenti pop dalla gara, affidando ...

Cannes 2018 - al via il festival : la giuria si tiene per mano. Sul red carpet Penelope Cruz - Javier Bardem e il maestro Martin Scorsese : La giuria, presiediuta da Cate Blanchett, che si tiene per mano. Parte così il festival di Cannes 2018. Sul red carpet della 71esima edizione della Croisette sfilano le star: il regista Martin Scorsese, gli attori Penelope Cruz e Javier Bardem diretti dal regista iraniani Aghard Farhadi, che apre la kermesse con Todos los saben L'articolo Cannes 2018, al via il festival: la giuria si tiene per mano. Sul red carpet Penelope Cruz, ...

Al via dal 28 giugno a Lugano il Festival LongLake - tra i più grandi open air urbani della Svizzera : in programma dal 28 giugno al 1° agosto l'ottava edizione del LongLake Festival , un intero mese di eventi tra musica, letteratura, incontri, animazioni, teatro, danza, cinema, spettacoli per bambini e installazioni di arte urbana che invaderanno le vie, le piazze e i parchi pubblici dando vita ad un intenso incontro tra artisti e pubblico. Articolato in diversi Festival ...

Al via "La Fabbrica delle Suggestioni" - il festival diversamente speciale : ... e di svolgere gli eventi in luoghi ad alta visibilità e facilmente accessibili, collocando le mostre nel centro storico e gli spettacoli negli spazi di Officina Giovani. Da oggi, lunedì 7, fino a ...

Cannes - domani al via un festival sempre più in crisi di identità : Mentre faccio le valigie per il festival di Cannes, maledicendo il meteo che prevede 10 giorni su 12 di pioggia e temperature medie di 16 gradi, c’è una domanda che continua a disturbarmi: avrò fatto bene quest’anno ad accreditarmi? Sia chiaro, non mi spaventano le code di 4/5 ore che sarò costretta a fare per essere certa di entrare alle proiezioni stampa – sempre che il mio misero accredito blu, penultimo in scala d’importanza, sia ...

Ennesimo Film Festival 2018 Al via la terza edizione : ... il seminario Raccontare e documentare il mondo del lavoro di oggi , il meeting con gli organizzatori di Festival e rassegne della Regione Emilia-Romagna, l'incontro di restituzione del corso tenuto ...

Skate & Surf Festival - al via la seconda edizione : Milano si dice pronta ad accogliere la seconda edizione di Skate & Surf Festival, la rassegna cinematografica e culturale dedicata al mondo del Surf e dello Skate. Cornice dell’evento sarà il BASE Milano che, dal 4 al 6 maggio, ospiterà pellicole e film-documentari prodotti da famosi registi italiani e internazionali volti a promuovere un’idea alternativa di sport. Protagonista, tra gli altri, della rassegna anche Onde nostre, collettivo ...