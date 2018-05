Al Trono over la mossa di Giorgio Manetti manda in crisi Gemma Galgani

Riassunto della puntata del Trono over di Uomini e Donne del 17/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Tina che si allontana un secondo dallo studio e quando ritorna ha con se “La mummia” versione stato interessante; ne approfitta per fare degli auguri molto sarcastici a Gemma. Si parte con un filmato, dopo la scelta di Ida, Gemma è molto emozionata e con un nodo alla gola parla delle sue emozioni, del fatto che si sia immedesimata in questa storia d’amore e di Marco che, notando ...

Uomini e Donne | Trono over | Puntata 17 maggio 2018 | In diretta : Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano, come di consueto, il Trono Classico e il Trono Over.

Uomini e Donne/ Giorgio Manetti e Tina Cipollari - solo amicizia? Kikò Nalli chiarisce tutto (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari è davvero interessata a Giorgio Manetti? La frecciaTina di Kiko Nalli al famoso cavaliere

Uomini e Donne/ Giorgio Manetti geloso di Gemma Galgani? "Ecco cosa ha fatto in studio" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Giorgio Manetti è davvero geloso di Gemma Galgani? Il pubblico ne è convinto: "Ecco cosa ha fatto mentre era al centro con Marco"

Uomini e Donne/ Gianni Sperti contro Giorgio Manetti : l'ultima stoccata del cavaliere (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Continua il botta e risposta tra Giorgio Manetti e Gianni Sperti. Arriva infatti la nuova stoccata del cavaliere...

Uomini e Donne/ Ida Platano e Riccardo pronti tra cuori e selfie (Trono over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Sossio Aruta non ha ancora trovato l'amore, ma il suo cuore è già occupato da una donna molto speciale. Proprio a lei, ieri, l'ex calciatore... Anche oggi Ida Platano e il suo Riccardo Maria Guarnieri sono pronti a vivere una bella giornata insieme. La conferma è arrivata poco fa sulle storie di Instagram dalla bella dama del trono over di Uomini e Donne che si mostra, in tutto il suo splendore, ...

Uomini e Donne/ Sossio Aruta - sui social gli auguri all'unica donna della sua vita (Trono over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Sossio Aruta non ha ancora trovato l'amore, ma il suo cuore è già occupato da una donna molto speciale. Proprio a lei, ieri, l'ex calciatore...

Uomini e Donne/ Armando e Manuela dopo l'addio : "Abbiamo vissuto un momento difficile" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Armando e Manuela dopo l'addio al programma stanno ancora insieme. Ma raccontano: "Abbiamo vissuto un momento molto duro"

“Ammazza Riccardo!”. Il cavaliere del Trono over si spoglia e… esplode lo studio di Uomini e Donne : Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono stati definiti i nuovi Giorgio Manetti e Gemma Galgani. La versione giovanile, diciamo. Protagonisti del trono over di Uomini e Donne, dopo infiniti tira e molla, sfuriate di gelosia e litigi focosi con Sossio Aruta, l’altro pretendente di Ida, finalmente hanno capitolato. Abbiamo assistito al ‘colpo di scena’ – perché nessuno si aspettava che avvenisse in quel momento e soprattutto ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani contesa tra Giorgio e Marco? Un gesto spiazza tutti (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Giorgio Manetti vuole riconquistare Gemma Galgani? La dama contesa tra lui e Marco Cappagli: chi sceglierà? Proprio quando la conoscenza con Marco Cappagli sembrava proseguire a gonfie vele, Giorgio Manetti torna a mettere confusione nella mente e soprattutto nel cuore di Gemma Galgani. La nuova registrazione del Trono Over di Uomini e Donne, come svela IsaeChia, ha visto infatti Giorgio fare una ...

Uomini e Donne - anticipazioni Trono over : Giorgio decide di parlare con Gemma : Mercoledì 9 maggio 2018, sono state registrate le nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5, da lunedì a venerdì alle ore 14:45.Di seguito, trovate i principali avvenimenti, divisi per protagonista.

Uomini e Donne - il superdotato del Trono over sfila senza vestiti : le immagini da godere : Riccardo Guarnieri del Trono Over sbalordisce tutti e si spoglia in tv. Il ' superdotato ' si toglie la maglietta e sfoggia un super fisico durante la sfilata nella puntata di Uomini e Donne . Le ...

UOMINI E DONNE / Sorrisi e salutini - da chi? Da Gemma Galgani in love (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over. Ida Platano e Riccardo Guarnieri, novità dopo l'addio al programma. Ma a settembre il ritorno in studio, ecco perché. Tutto è pronto per il gran finale della settimana in compagnia del trono over di UOMINI e DONNE. Dopo il lieto fine, almeno per adesso, regalato alla trasmissione da Ida Platano e Riccardo Guarnieri, sembra che per Gemma Galgani si avvicini ormai un'estate ancora da single o, ...