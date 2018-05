Al Bano vola a Zagabria per abbracciare il nipotino Kay

dilei

(Di giovedì 17 maggio 2018) AlCarrisiperilKay nato qualche giorno fan. Il cantante di Cellino San Marco non potrebbe essere più felice. Il piccolo è venuto alla luce lo scorso 10 maggio ed è il primogenito di Cristel Carrisi e Davor Luksic. La coppia vive in Croazia ed è proprio lì che la figlia di Alha partorito, dopo una gravidanza che è stata tenuta segreta alla stampa e rivelata solo quando mancavano pochissimi mesi al parto. L’artista pugliese ha annunciato di essere di diventato nonno durante l’ultima puntata di The Voice. Per Alsi tratta di un nuovo capitolo della sua vita che condividerà, ancora una volta, con Romina Power. La storia con Loredana Lecciso sembra ormai alle spalle, soprattutto dopo che Carrisi ha dichiarato di essere stato felice con lei solo nel periodo iniziale della loro relazione. Polemiche e gossip a parte, ora nel ...