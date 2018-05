Agricoltura | crolla la produzione e i prezzi volano

economia.ilmessaggero

(Di giovedì 17 maggio 2018) Teleborsa, - Cresce del 3,9% il il valore aggiunto di, silvicoltura e pesca nel 2017. Il dato emerge dal rapporto annuale sull'andamento dell'economia agricola dell'ISTAT , che evidenzia però un forte calo in volume del -4,4% , dovuto in buona parte al crollo delle produzioni vinicole , -14,0%, e frutticole , -6,1%, , in un contesto d i ...