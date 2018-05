Agli Internazionali non c' è un diavolo per capello | i ' tagli' più richiesti dalle star

Internazionali d’Italia : Venus Williams crolla Agli ottavi per mano della Kontaveit : Venus Williams è fuori dagli Internazionali d’Italia, la tennista americana è caduta agli ottavi di finale sotto i colpi della Kontaveit Venus Williams dice addio agli Internazionali Bnl d’Italia incorso di svolgimento al Foro Italico di Roma. La statunitense, numero 9 del ranking Wta, si ferma agli ottavi di finale nel tabellone del singolare femminile dopo essersi arresa alla estone Anett Kontaveit, numero 29 del mondo, 6-2, 7-6 ...

Tennis - Agli Internazionali di Roma Karolina Priskova perde la brocca e prende a racchettate la sedia dell’arbitro : Karolina Pliskova ko al secondo turno degli internazionali Bnl d’Italia in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. La ceca, numero 5 del mondo e 6 del seeding, è stata battuta dalla greca Maria Sakkari, numero 42 del ranking Wta, per 3-6, 6-3, 7-5 in due ore e 21 minuti. Al termine della partita, dopo la stretta di mano all’avversaria la Pliskova ha scaricato la sua delusione e la sua rabbia sulla postazione del giudice di sedia con ...

Internazionali d’Italia – Berrettini lotta ma si arrende - Zverev stende l’azzurro in due set e vola Agli ottavi : Niente da fare per Berrettini contro Zverev, il tedesco si impone in due set dopo poco più di un’ora e mezza Esce a testa altissima dagli Internazionali d’Italia Matteo Berrettini, fermato niente meno che dal numero tre del seeding Alexander Zverev. Il tennista azzurro lotta come un leone contro il più quotato avversario, cedendo dopo un’ora e mezza di scambi duri e complicati. Il tedesco si impone in due set con il punteggio ...

Internazionali - Fognini Agli ottavi : Roma, 16 mag. – (AdnKronos) – Fabio Fognini si qualifica agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d’Italia (terra, montepremi 4.872.105 euro) in corso di svolgimento al Foro Italico a Roma. L’azzurro, numero 21 del mondo, batte l’austriaco Dominic Thiem, numero 8 del ranking Atp e sesta testa di serie, con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-3 dopo due ore e quattro minuti di gioco. L'articolo Internazionali, Fognini ...

Internazionali - Fognini Agli ottavi : Roma, 16 mag. – (AdnKronos) – Fabio Fognini si qualifica agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d’Italia (terra, montepremi 4.872.105 euro) in corso di svolgimento al Foro Italico a Roma. L’azzurro, numero 21 del mondo, batte l’austriaco Dominic Thiem, numero 8 del ranking Atp e sesta testa di serie, con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-3 dopo due ore e quattro minuti di gioco. L'articolo Internazionali, Fognini ...

Internazionali d'Italia - Nadal e Djokovic volano Agli ottavi : ROMA - Tutto facile per Rafael Nadal e Novak Djokovic . I due talenti del tennis mondiale si qualificano agevolmente agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia in corso al Foro Italico. ...

Internazionali tennis Roma 2018 : Fabio Fognini sconfigge Dominic Thiem e passa Agli ottavi : Pronostici ribaltati al Foro Italico, nel match il n.8 del mondo e il n.1 azzurro. Dopo i successi sul cemento di Cincinnati nel 2017 e sulla terra rossa di Monaco nel 2015, a Roma Dominic Thiem si arrende a Fabio Fognini al secondo turno degli Internazionali.

Internazionali d’Italia 2018 : Fabio Fognini IMPERATORE DEL FORO! Che impresa - batte Thiem e vola Agli ottavi! : Fantastica impresa di Fabio Fognini agli Internazionali d’Italia 2018. Il ligure raggiunge gli ottavi di finale al Foro Italico, dopo aver sconfitto in tre set l’austriaco Dominic Thiem, numero otto del mondo, con il punteggio di 6-4 1-6 6-3 dopo due ore e sette minuti di gioco. Una partita meravigliosa quella del ligure, che centra una delle sue vittorie più belle di sempre a Roma, contro uno degli avversari più forti sulla terra ...

Max Giusti : 'Ho la racchetta sempre con me - Agli Internazionali da 20 anni'. E a Roma inaugura due campi in periferia : Cosí ho cominciato per caso e mi sono letteralmente innamorato di questo sport che ha come base il rispetto dell'avversario. È come fare un bagno di pulizia, soprattutto per noi che stiamo sempre ...

TENNIS - ATP ROMA : AVANZANO FOGNINI - CECCHINATO E BERRETTINI/ Bene gli italiani Agli Internazionali d'Italia : Atp ROMA, AVANZANO FOGNINI, CECCHINATO e BERRETTINI: Bene gli italiani agli Internazionali d'Italia di TENNIS al Foro Italico, nella prima giornata di gare. Cuevas subisce la rimonta(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 23:06:00 GMT)

Da Caserta Agli Emirati Arabi Uniti per l'internazionalizzazione delle startup : Caserta " Un accordo per portare l'innovazione made in Campania negli Emirati Arabi Uniti. Oggi a Caserta, nella sede dell'Hub 012factory, eccellenza italiana nella scena dell'educazione all'...

Roberta Vinci annuncia il ritiro Agli Internazionali di Tennis a Roma/ KO al primo turno : lacrime e ovazione : Roberta Vinci annuncia il ritiro agli Internazionali di Roma: dopo il KO al 1° turno con la Krunic, la 35enne Tennista pugliese dà l'addio in un Foro Italico stracolmo tra lacrime e applausi(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:02:00 GMT)

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Sara Errani e Martina Trevisan avanzano Agli ottavi del doppio femminile : Sara Errani e Martina Trevisan avanzano agli ottavi del torneo di doppio femminile agli Internazionali d’Italia di tennis: battute le cinesi Shuai Peng e Yafan Wang con il punteggio di 7-5 7-6(1) in un’ora e 50 minuti di gioco. Le azzurre, in tabellone grazie ad una wild card, affronteranno adesso la coppia testa di serie numero 3, formata dalla magiara Timea Babos e dalla transalpina Kristina Mladenovic. Ironia della sorte, il match ...

Peugeot protagonista Agli Internazionali BNL d’Italia : Peugeot torna a Roma per gli Internazionali BNL d’Italia, il torneo tennistico più importante del nostro Paese. In programma al Foro Italico di Roma fino a domenica 20 maggio, sarà un appuntamento importante che la Casa del Leone vivrà al fianco di CONI e FIT. Come avvenuto nelle edizioni scorse, anche quest’anno il Leone sarà […] L'articolo Peugeot protagonista agli Internazionali BNL d’Italia sembra essere il primo su ...