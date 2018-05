Aggiornata la roadmap di Destiny 2 | a luglio partirà il nuovo evento Solstizio degli Eroi

eurogamer

: La roadmap di #Destiny2 si è aggiornata. - Eurogamer_it : La roadmap di #Destiny2 si è aggiornata. -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Mentre molti di voi saranno impegnati con la recente espansione di2, La Mente Bellica, ecco che Bungie aggiorna la, condividendo così le varie novità in arrivo per il suo gioco.Come segnala Polygon, nell'immagine riportata potete vedere che il 29 maggio sarà pubblicata la nuova patch 1.21, l'update è mirato a migliorare le Contese di Fazione, ma apporterà delle modifiche anche alle armature Esotiche. Interessante, poi, l'introduzione del "Crucible Labs", dei contenuti sperimentali per il Crogiolo che hanno l'obiettivo di proporre ai giocatori nuove dinamiche per quanto riguarda il PvP.Passando al mese di, invece, notiamo l'arrivo dell', con il ritorno della Taglie, i Trionfi dell'Anno 1, altre modifiche per l'equipaggiamento Esotico e la chat di testo su PC, per i membri dei clan.Read more…