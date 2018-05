Adotta una strada | sovrintendenza ferma il fratello di De Magistris

Il Duomo cerca mecenati E Mapei Adotta una guglia : "Questa è una giornata che ricorderò con orgoglio. Da milanese sono estremamente contento di essere entrato a far parte della Veneranda Fabbrica del Duomo. I punti di riferimento della mia famiglia - racconta Giorgio Squinzi, amministratore unico di Mapei - sono sempre stati il Duomo, il Teatro alla Scala, il Vigorelli e San Siro, ma sono il Duomo e la Scala attualmente a dare lustro alla nostra città". Mapei, colosso internazionale nel modnod ...

Air France-KLM Adotta una governance transitoria : Teleborsa, - Air France-KLM ha nominato il direttore finanziario, Frederic Gagey , amministratore delegato ad interim per sostituire Jean Marc Janaillac , che si era dimesso a seguito della bocciatura ...

MILANO / Il dono di Squinzi al Duomo : Mapei 'Adotta' una guglia : Mapei 'adotta' una guglia del Duomo di MILANO. Il patron GIORGIO Squinzi: 'La Fabbrica è simbolo di tradizione civile unica, laboriosità e innovazione tecnologica'.

Air France-KLM Adotta una governance transitoria : Air France-KLM ha nominato il direttore finanziario, Frederic Gagey , amministratore delegato ad interim per sostituire Jean Marc Janaillac , che si era dimesso a seguito della bocciatura dell'accordo ...

Al via monitoraggio comune contro l’inquinamento in tutto il Bacino padano : 6 regioni e una provincia Adottano lo stesso protocollo : Monitorare in modo coordinato e omogeneo l’attuazione e i risultati delle azioni per la qualità dell’aria nel Bacino padano: questo è l’obiettivo strategico perseguito dalle regioni e Province italiane partner del progetto europeo Prepair (Po Regions Engaged to Policies of Air), che vuole promuovere stili di vita, di produzione e di consumo più sostenibili in quest’area. Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli ...

Sasha e Carola - la storia di un'amicizia speciale tra una bambina e una - quasi - pitbull da Adottare : ... come scrivevamo, di solito sale agli 'orrori della cronaca' per motivi che spesso non hanno nulla a che fare con la natura stessa del cane ma con comportamenti scorretti da parte degli umani. Nella ...

Usa - barista aiuta una cliente a ritrovare il portafoglio rubato e “Adotta” il ladro : Usa, barista aiuta una cliente a ritrovare il portafoglio rubato e “adotta” il ladro Il ladruncolo era un ragazzo di 17 anni che viveva per strada: il proprietario del bar lo ha accolto in casa e gli ha dato un lavoro Continua a leggere

Grande Fratello 15 - Valerio Logrieco a Domenica Live : "Filippo? Con Lucia - ha Adottato una strategia" : Valerio Logrieco è il secondo concorrente eliminato della quindicesima edizione del Grande Fratello, il reality show condotto da Barbara D'Urso e attualmente in onda sulle reti Mediaset. Valerio ha perso la sfida al televoto con Filippo Contri, il concorrente che, all'interno della Casa, ha instaurato un forte feeling con Lucia Orlando, la concorrente 28enne proveniente da Roma.Al momento dell'uscita dalla Casa, Valerio ha espresso ...

Afghanistan - dalle guerre al calore di una famiglia : randagi Adottati dai militari portati in Italia : Il ponte aereo tra Roma e Kabul è stato reso possibile grazie all'impegno dell'Ente Nazionale Protezione Animali e della Nowzad proprio in risposta a una richiesta di aiuto giunta lo scorso agosto a ...

Adotta una buca - Renzo Baldoni lancia una campagna - ironica - di recupero : Adotta una buca, Renzo Baldoni lancia una campagna, ironica, di recupero Chi, ieri, si è visto comparire delle piantine di fiori dentro alle buche della strada, si sarà, amaramente, sbellicato dalle ...

Museo Capodimonte : Adottata una panchina per Nunzio Giuliano - l’ex camorrista vittima dei clan : “Ragazzi, ribellatevi a un destino scritto da altri! Studiate! La cultura è libertà”. Lo ripeteva come un’ossessione Nunzio Giuliano, vittima innocente della camorra, ammazzato dai killer, il 21 marzo 2004, sotto casa, in via Tasso a Napoli. Aveva 57 anni e una nuova vita davanti. La trama per lui non è stata la stessa che – purtroppo – coinvolge nelle “terre di guerra“, gli innocenti. Gente comune, inerme che si ...

Langhe 'Adotta un filare' - l idea di una giovane barolista per la tutela del paesaggio : Il Barolo non è solo economia: è cultura'. L'iniziativa è stata lanciata dalla giovane titolare della cantina, Sara Vezza, classe 1980 quinta generazione di vignaioli, che coltiva 5 ettari quasi ...

Poveri e soli - scrivono una lettera e vengono "Adottati" dal popolo di Facebook : E' una storia da "Libro Cuore" quella accaduta in provincia di Frosinone. Una storia che evidenzia quanto un giusto uso dei social network può divenire volano di sostegno e conforto verso chi, a volte, per vergogna e...

Inizia la stagione primaverile : GUNA Adotta un’arnia con 50mila api : L’inizio della stagione primaverile porta con sé uno strascico di colori, profumi e sapori intensi e anche tanti insetti caratteristici e molto utili al nostro ecosistema. Come le api, ad esempio, gli insetti più preziosi del pianeta perché da loro dipende l’impollinazione di 71 delle 100 colture più importanti secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO). Ma negli ultimi anni in Italia, soprattutto nel ...