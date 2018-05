Addio a Sara Venturi | giovane vita spezzata

Buffon - l’agente : “non sarà un Addio alla Totti - quelle celebrazioni appartengono ai romani” : “Non sarà un addio alla Totti, quelle celebrazioni appartengono allo stile focoso romano. Sotto la Mole mi aspetto piuttosto un saluto simile a quello di Del Piero. Un quarto d’ora prima succederà qualcosa, magari come il lenzuolo ‘Ciao Platini'”. Sono le parole di Silvano Martina sull’addio al calcio giocato di Gianluigi Buffon, di cui è stato l’agente. “Ho avuto il piacere di accompagnare nel suo ...

JUVENTUS - BUFFON SI RITIRA : GIOVEDÌ CONFERENZA STAMPA/ L'agente : “Totti? No - sarà un Addio alla Del Piero” : Gigi BUFFON si RITIRA, GIOVEDÌ la CONFERENZA STAMPA per l'annuncio: il comunicato ufficiale della JUVENTUS. Alle 11.30 il capitano parlerà all'Allianz Stadium e comunicherà la sua decisione.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 15:27:00 GMT)

Vinci prepara l'Addio : 'Non ci sarà un'altra Roberta'. Qualificazioni nere a Roma : ... venticinque trofei, cinque Slam sempre in coppia con Errani , Career Grand Slam completato a Wimbledon 2014, , con la quale è stata anche numero 1 del mondo di specialità. Quattro Fed Cup vinte tra ...

GIULIA DE LELLIS - LA VERITÀ SULL'Addio AD ANDREA DAMANTE / Sarà lei tronista a Uomini e donne? L'amica dice... : GIULIA De LELLIS sbotta sui social dopo le parole della presunta amica sulla rottura con ANDREA DAMANTE e si prepara a salire sul trono di Uomini e Donne. (Pubblicato il Fri, 11 May 2018 14:23:00 GMT)

Grey’s Anatomy 14×23 delinea l’Addio a April e Arizona - Sarah Drew racconta l’emozione della quasi-morte (foto e video) : L'episodio di Grey's Anatomy 14x23 ha cominciato a delineare gli addii ai personaggi di April e Arizona che si consumeranno nel finale di stagione in onda negli Stati Uniti il 18 maggio. Da un lato la scelta volontaria di Arizona di lasciare il Grey Sloan Memorial Hospital per raggiungere New York e stare vicina alla figlia Sofia crescendola con l'ex moglie Callie, dall'altro l'esperienza di quasi-morte di April che probabilmente avrà ...

Auchan conferma : due ipermercati in Campania saranno chiusi - Addio a 246 posti di lavoro : Auchan non fa marcia indietro: gli ipermercati di Napoli Argine e di Catania La Rena saranno chiusi. Il tavolo di confronto tra la direzione aziendale di Auchan e i sindacati di categoria Filcams Cgil,...

PARTITA DI Addio ANDREA PIRLO / Tante star in campo il 21 maggio : sarà un Juventus-Milan tra vecchie glorie? : PARTITA di ADDIO ANDREA PIRLO, il 21 maggio prossimo in campo Tante stelle per l'ADDIO al calcio del centrocampista ex Juventus e Milan Campione del Mondo nel 2006 con l'Italia di Lippi.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:49:00 GMT)

Pirlo e la partita di Addio : sarà una parata di stelle : "La Notte del Maestro" sarà una parata di stelle, con in panchina alcuni dei migliori tecnici del calcio italiano. A dover gestire le due squadre ci saranno infatti allenatori titolatissimi come ...

Chainfire annuncia l'Addio al modding Android - o sarà un arrivederci? - : Ora Chainfire ha deciso di metterlo nero su bianco : la quasi totalità delle sue app e dei suoi progetti legati al mondo Android verranno accantonati , destinati all'oblio senza più aggiornamenti ...

L'Addio a Pamela. La madre : 'io non mollo - ci sarà giustizia' : A Roma la cerimonia funebre della diciottenne uccisa e fatta a pezzi tre mesi fa a Macerata. Dentro e fuori la chiesa una folla di amici, parenti e gente comune per l'ultimo saluto. Una corona di ...

Napoli - Sarri rinnova o sarà Addio : piacciono Giampaolo e Inzaghi : Sì, d'accordo, il Napoli ha saputo entusiasmare il mondo del pallone con il suo gioco spettacolare e concreto; Maurizio Sarri avrebbe voluto che la sua consacrazione avvenisse con la conquista dello ...