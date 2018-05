Acciaierie Piombino | firmato l’accordo Il ministro Calenda | “Finalmente si può ripartire”

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 maggio 2018) È statoal ministero dello Sviluppo Economico il passaggio delleAferpi didal gruppo Cevital al gruppo indiano Jindal. IlCarloed il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi esprimono “soddisfazione per la positiva conclusione di una vicenda che metteva a rischio uno dei più importanti poli siderurgici italiani ed il posto di lavoro di 2.000 persone. Il Ministero e la Regione monitoreranno attentamente i prossimi sviluppi ed il rispetto di tutti gli impegni” si legge in una nota per l’intesa sulla acciaieria Aferpi di(ex Lucchini). Le trattative, che avevano subito uno stop due giorni fa, sono andate avanti a oltranza. Ildello Sviluppo Economico Carloaveva manifestato domenica la volontà di chiudereentro lunedì, giorno indicato anche per il possibile incarico di governo ad un ...