Abusi sessuali su 12enni a scuola insegnante denunciato e condannato

Le Iene show/ Diretta e anticipazioni servizi : nuovo caso di Abusi sessuali? : Le Iene show, Diretta e servizi 16 maggio: Ilary Blasi e Teo Mammuccari, con il commento della Gialappa's Band, tornano al timone dello show di Italia 1. Ecco i servizi della serata.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 09:38:00 GMT)

Roma - Abusi sessuali alle bimbe nell’asilo di Bankitalia/ Rinvio a giudizio per maestro 25enne : “sono pentito” : Scuola dell'infanzia di Bankitalia: abusi sessuali alle bambine dell'asilo, chiesto Rinvio a giudizio per il maestro 25enne reo-confesso e incastrato dalle telecamere, "sono pentito"(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 20:30:00 GMT)

Pedofilia - Bergoglio riceve cardinali e vescovi cileni per punire chi ha coperto gli Abusi sessuali su minori : La credibilità del pontificato di Papa Francesco sul contrasto alla Pedofilia del clero passa dal Cile. Dal 15 al 17 maggio prossimi Bergoglio riceverà in Vaticano i cardinali e i vescovi del Paese latinoamericano per decidere come punire coloro che tra essi hanno coperto per anni gli abusi sessuali dei loro preti sui minori. Una svolta arrivata dopo che il Papa era stato apertamente contestato per le sue dichiarazioni sulla Pedofilia durante il ...

Terzigno - Abusi sessuali su 13enne : arrestato/ Ultime notizie : sorpreso con la minore a fare sesso nei boschi : Terzigno, abusi sessuali su 13enne: arrestato un uomo di 33 anni sorpreso dai carabinieri a fare sesso con la minore in un bosco. La sua posizione al vaglio degli inquirenti.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 20:00:00 GMT)

Caivano - ancora un caso di Abusi sessuali sui minori al Parco Verde : arrestato lo zio 28enne per violenze sulla nipotina : L’orrore si ripete. Sempre al Parco Verde di Caivano, a Napoli. Negando la fanciullezza a un’altra bambina. Un uomo di 28 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale ai danni della nipote. La ragazzina, che oggi ha 15 anni, avrebbe subìto abusi per anni. Si è confidata prima con un’amica e poi con un’assistente sociale. La madre dell’adolescente ha sporto denuncia alla stazione dei carabinieri di casoria, che hanno fatto scattare ...

Chris Brown a processo per stupro - durissime accuse di Abusi sessuali : i racconti raccapriccianti della vittima : Chris Brown a processo per stupro. Continuano i guai giudiziari del rapper accusato di violenza sulle donne. Dopo essere stato duramente criticato per essere comparso in alcune foto mentre simulava lo strangolamento di una sua amica nella sua casa di Miami, il cantante è ora coinvolto in un altro scandalo, stavolta con pesanti implicazioni penali. Secondo il sito web TMZ, che ha riportato la dichiarazione dell'avvocato Gloria Allred che ...

Cagliari - bidella accusata di Abusi sessuali si suicida. In un biglietto : “Sono innocente” : La donna aveva 64 anni, era in pensione da due dopo 40 anni di lavoro in una scuola materna nel Cagliaritano. Contro di lei c’era la denuncia dei genitori di una bimba di 4 anni.Continua a leggere

l procuratore di New York si dimette : è accusato di Abusi sessuali. Aveva avviato azione legale contro Weinstein : New York - Colpo di scena a New York dove il procuratore generale Eric Schneiderman , che nelle settimane scorse ha avviato un'azione legale contro Harvey Weinstein , si è dimesso dopo che quattro ...

Abusi sessuali - si dimette procuratore di New York : accusò Weinstein - : Eric Schneiderman, sostenitore della causa #MeToo, è stato accusato da quattro donne. Ammette i rapporti, ma nega di aver agito contro la volontà delle donne. Nelle settimane scorse è stato ...

NADIA TOFFA/ Non è a Le Iene "pit-stop intimato dai medici" : il suo servizio sugli Abusi sessuali : NADIA TOFFA sta male, non è a Le Iene: la conduttrice costretta a disertare la diretta di stasera, "i medici mi hanno detto di no". E ieri aveva rinunciato al Serale di Amici...(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 22:31:00 GMT)

Italia - una volta ogni tre giorni un bambino è vittima di Abusi sessuali : In occasione della Giornata nazionale contro la Pedofilia e la Pedopornografia, che ricorre oggi 5 maggio, il Telefono azzurro ha pubblicato i dati sulle violenze sessuali a danno dei minori.Continua a leggere