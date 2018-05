A Torino torna Interplay

Atletica – Lo Stadio Primo Nebiolo di Torino torna a vestirsi di tricolore : Campionati Italiani Juniores e promesse di prove multiple: Torino 19-20 maggio Stadio Primo Nebiolo Lo Stadio Primo Nebiolo di Torino torna a vestirsi di tricolore. Dopo aver ospitato nel 2016 e 2017 la finale nazionale B dei CdS Assoluti Gruppo Nord Ovest e, nel 2015, i Campionati Italiani Individuali Assoluti su pista solo per citare le manifestazioni top degli ultimi tre anni, il capoluogo piemontese sabato 19 e domenica 20 maggio ospiterà ...

Si laurea a Torino e decide di tornare nella sua Foggia a piedi : la sfida di Giovanni : Giovanni Forcelli, ventiseienne di Foggia, dopo la laurea in Ingegneria a Torino ha deciso di intraprendere un viaggio a piedi. Da Torino, il giovane tornerà a casa sua: “Voglio realmente sentire sulle mie gambe la distanza che per cinque anni mi ha separato dalla mia città". Un viaggio che documenterà passo passo su Facebook.Continua a leggere

Torino - sfregia l’ex con un taglierino : lei non voleva tornare insieme a lui : La donna è stata curata al pronto soccorso e ha riportato profonde ferite che sono state suturate dai medici.Continua a leggere

A Torino torna il 12 e 13 maggio a Bit of History il festival dell'innovazione e del digitale : L'informatica è una scienza che ha profondamente cambiato le nostre abitudini ed è una grande opportunità per il nostro futuro. Bisogna conoscerne, però, il passato, per comprendere il presente e ...

Libri ovunque : torna il Salone Off e va ben oltre i confini di Torino : Detto questo, è indubbio che orientarsi nel programma sia impegnativo, ma sono i luoghi a dettare l'aria che tira: scrittori, spettacoli, reading, mostre e concerti saranno nelle biblioteche, circoli,...

Torino - 10MILA AL CONCERTONE IN PIAZZA CASTELLO/ Torna il vetro dopo il caos-Champions : CONCERTONE 25 aprile in PIAZZA CASTELLO in 10MILA a TORINO: Torna la folla in PIAZZA a quasi un anno dalla tragica notte della finale di Champions in PIAZZA San Carlo(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 22:58:00 GMT)

Calciomercato Juventus : Alvaro Morata potrebbe tornare a Torino Video : Dopo la bruciante sconfitta interna della #Juventus per mano del Napoli, il giornalista sportivo Filippo Grassia ha innanzitutto espresso il suo pensiero sull’operato del tecnico bianconero Massimiliano Allegri [Video] nel mirino della critica dei tifosi della Vecchia Signora. Ha inoltre speso qualche parola sul Calciomercato della Juventus [Video] dalle frequenze di “Radio Sportiva”, auspicando un gradito ritorno nelle file dei campioni ...

DIRETTA/ Torino Virtus Bologna (risultato live 47-51) streaming video e tv : Torino torna sotto : DIRETTA Torino Virtus Bologna streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Importante anticipo al PalaRuffini per la 26^ giornata(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 21:58:00 GMT)

Sbanda col moTorino e finisce contro un muro mentre torna a casa - Mattia muore a 15 anni : L'adolescente stava tornando a casa con gli amici in sella alla sua moto quando ha Sbandato finendo contro un muro di cemento. Inutile il trasporto in ospedale dove è morto poco dopo.Continua a leggere

A Torino ritorna il mattone - ma è hi-tech : 'In Italia per riuscire a posare la prima pietra di un progetto da 100 mila metri quadrati ci vogliono 15 anni di carte': Giuseppe Roveda, ceo di Aedes Siiq, la compagnia che nel 2000 ha sviluppato il ...

Morata alla Juventus/ Se parte Mandzukic lo spagnolo può tornare a Torino : Morata alla Juventus, se parte Mario Mandzukic lo spagnolo può tornare a Torino. I tifosi sognano di riabbracciare l'ex Real Madrid che nel 2015 segnò in finale di Champions League.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 11:10:00 GMT)

Arriva l'Inter e il Torino blinda la difesa a tre : torna N'Koulou : Torino - Vero che i granata nelle ultime due partite hanno affrontato Cagliari e Crotone , quindi squadre non particolarmente prolifiche , 28 gol a testa, , ma oltre ad aver segnato otto reti in due ...