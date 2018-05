A New York corre Murphy Oil

New York : in forte denaro Autonation : Brilla Autonation , che passa di mano con un aumento del 2,60%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Autonation mantiene forza relativa positiva in ...

Vola a New York Mallinckrodt : Ottima performance per Mallinckrodt , che scambia in rialzo del 3,66%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Mallinckrodt più pronunciata ...

Lotta - stanotte Frank Chamizo sfida Jordan Burroughs! Il match del secolo - l’azzurro incontra l’icona dei 74kg : show a New York : Il match del secolo nel circuito della Lotta, la sfida delle sfide, l’incontro più spettacolare e avvincente possibile tra due stelle indiscusse di questo sport. Negli USA sono letteralmente scatenati per il match da sogno tra Jordan Burroughs e il nostro Frank Chamizo, la super sfida che andrà in scena questa notte durante il tradizionale Beat the Streets a Manhattan (New York). Nell’appuntamento annuale in cui molte star si ...

Petrolio : a New York chiude in rialzo sopra i 71 dollari : New York, 16 mag. (AdnKronos/Dpa) – Il Petrolio chiude a New York in rialzo sopra i 71 dollari al barile. Il West Texas Intermediate (Wti) per giugno, infatti, ha chiuso a 71,49 dollari al barile, in rialzo di 18 cents (+0,3%) rispetto all’apertura. L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo sopra i 71 dollari sembra essere il primo su SPORTFAIR.

New York : in acquisto Southwest Airlines : Brilla Southwest Airlines , che passa di mano con un aumento del 2,65%. Il trend di Southwest Airlines mostra un andamento in sintonia con quello dello S&P-500 . Questa situazione classifica il titolo ...

New York : accelera United Continental Holdings : Effervescente United Continental Holdings , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,48%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista ...

Borsa di New York ancora in rosso a metà giornata : TeleBorsa, - Continua la seduta in calo la seduta della Borsa di Wall Street , con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,96%, interrompendo la serie di otto rialzi consecutivi, iniziata il ...

New York - morto Tom Wolfe - scrisse 'Il falò delle vanità' : New York, 15 mag. , askanews, Tom Wolfe, lo scrittore statunitense conosciuto in tutto il mondo per il romanzo 'Il falò delle vanità', è morto ieri di polmonite in un ospedale di New York, all'età di 87 anni. Lo ha comunicato il suo agente al Wall Street Journal. Giornalista e scrittore, è ...

Treasuries : tassi decennali al record dal 2011 dopo vendite al dettaglio e New York Empire State Index : I dati positivi relativi alle vendite al dettaglio e al comparto manifatturiero Usa hanno avuto un riflesso immediato sul mercato dei Treasuries. I tassi sui bond Usa a 10 anni balzano oltre la soglia ...

Deadpool 2 - Ryan Reynolds e Blake Lively insieme sul red carpet alla première di New York : Indietro 15 maggio 2018 2018-05-15T15:17:05+00:00 ROMA – La coppia più bella di Hollywood è tornata a splendere su un nuovo red carpet: quello di Deadpool 2. Sono Ryan Reynolds e Blake Lively che hanno catturato tutti i flash alla première newYorkese del film. Elegantissimi e complici, Ryan e Blake sono apparsi di nuovo insieme dopo […] L'articolo Deadpool 2, Ryan Reynolds e Blake Lively insieme sul red carpet alla première di New York ...

Kristina - cervello in fuga contromano : ricercatrice d'eccellenza da New York a Milano : Potremmo definirla "cervello in fuga contromano". Kristina Havas, classe 1976, è di New York, ma "i miei nonni erano italiani, di Verona". Il nostro Paese era nel suo destino: la donna ha...