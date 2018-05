A Milano la mostra che racconta la lotta al tumore al seno

Donnafugata le sue etichette in mostra a Milano : Chi conosce i vini di Donnafugata sa bene che prima del gusto deciso delle uve siciliane, prima dei ricchi profumi che impreziosiscono il Passito di Pantelleria o il Cerasuolo di Vittoria, ancor prima dei colori vividi che si riversano in ogni calice di vino, a catturare l’attenzione a tavola sono proprio loro: le etichette. Semplicemente magiche, in ogni loro versione, in ogni singola sfumatura. Ed è per questo che Donnafugata, in ...

Alla Triennale di Milano una mostra per omaggiare Jimi Hendrix : arriva “HEY JIMI – THE ITALIAN EXPERIENCE 1968” : Da giovedì 17 maggio al 3 giugno 2018 la Triennale di Milano ospiterà la mostra “HEY JIMI – THE ITALIAN EXPERIENCE 1968”, un omaggio al più grande chitarrista della storia del rock a cinquant’anni dal suo primo e unico tour in Italia (Triennale di Milano – Viale Alemagna 6 – ingresso libero). L’esposizione presenta una selezione dei materiali raccolti nel libro “Hendrix ’68 – THE ITALIAN EXPERIENCE” (Jaca Book, pp. ...

Menù antichi in mostra a Milano : Milano, 13 mag. – (AdnKronos) – Milano Food City, l’agenda di eventi sull’alimentazione in programma dal 7 al 13 maggio, ospita una collezione privata di Menù antichi negli spazi di Progetto Donne e futuro. Cristina Rossello, fondatrice dell’associazione, sottolinea la testimonianza delle famiglie più importanti nel mondo del food e delle pubblicità, raccontate attraverso 500 Menù. Una particolare forma di cultura e ...

Milano una mostra sui Carabinieri in guerra : Fiorenzo Galli, Direttore Generale del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano, è stata inaugurata ed ha preso il via la mostra "I Carabinieri nella Grande ...

Mostra Harry Potter : la magia di Hogwarts arriva a Milano - : Alla Fabrica del Vapore fino al 9 settembre l'esposizione-evento sul mondo creato da J.K. Rowling. In nove sale, su 1.600 metri quadrati, esposti migliaia di oggetti originali dei film

«Harry Potter» : la mostra arriva a Milano : Il cappello parlante, la mandragola, il Quidditch. Hogwarts, quell’universo letterario, immenso, cui J.K. Rowling ha dato vita nel 1997, si credeva perso per sempre. Scomparso, al cinema, con l’ultimo capitolo di Harry Potter. Nulla più avrebbe dovuto animarlo. Non un film, non uno spettacolo teatrale. Certamente, non una mostra. Harry Potter – The Exhibition, alla Fabbrica del Vapore di Milano dal 12 magio al 9 settembre prossimi, è, ...

Harry Potter : The Exhibition - ecco un’anteprima della mostra di Milano : Dopo aver girato tutto il mondo, Harry Potter: The Exhibition arriva finalmente anche a Milano. Inaugura infatti il 12 maggio alla Fabbrica del Vapore la mostra evento che permette ai fan del Wizarding World creato da JK Rowling di immergersi nelle scenografie, nei costumi e nelle riproduzioni dei personaggi più amati della saga letteraria e cinematografica più popolare degli scorsi decenni. Dopo aver collezionato quattro milioni di visitatori ...

A Milano c'è la mostra più ossessiva dell'anno : A ogni colore-significante corrisponde un significato: verde per gli elementi fisici e materici; blu per la trivialità quotidiana e cittadina; giallo per la scienza, l'arte e la cultura; bianco-nero ...

Huawei P20 Pro invade Milano con la mostra “Un Nuovo Rinascimento della Fotografia” : Huawei inaugura a Milano, in Corso Vittorio Emanuele, la mostra "Un Nuovo Rinascimento della Fotografia", con scatti di iconiche opere d'arte (Leonardo Da Vinci, Caravaggio, Renoir, Dalì e non solo) rivisitate in chiave moderna con lo smartphone Huawei P20 Pro. L'articolo Huawei P20 Pro invade Milano con la mostra “Un Nuovo Rinascimento della Fotografia” proviene da TuttoAndroid.

Il Centro Ceco di Milano propone una mostra tematica : Cent’anni fa la fondazione della Cecoslovacchia, 50 anni fa la Primavera di Praga. Da lunedì 7 maggio, all’Urban center di

La grafica dello studio Helmo in mostra a Milano : Formateca, la mostra di grafica del duo francese Helmo. Dall’8 maggio al 10 giugno 2018 presso la libreria 121+, via Savona, Milano. Leggi

Mostra Harry Potter : le quattro installazioni "magiche" a Milano. FOTO : Mostra Harry Potter: le quattro installazioni "magiche" a Milano. FOTO Per celebrare "Harry Potter: The Exhibition", Mostra dedicata al mondo di J. K. Rowling in arrivo il 12 maggio alla Fabbrica del Vapore, nella città sono comparse riproduzioni degli oggetti appartenenti alla saga del piccolo ...

Harry Potter : The Exhibition - la mostra evento a Milano : A 20 anni dalla pubblicazione in Italia del primo romanzo della saga di Harry Potter e in attesa dell’uscita di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, nei cinema dal 15 novembre, i fan del "Wizarding World" di J.K.Rowling potranno festeggiare con la mostra Harry Potter: The Exhibition (12 maggio - 9 settembre), i nuovi cofanetti della saga disponibili dal 20 maggio e tutto il merchandising del mondo di Hogwarts. ...