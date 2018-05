A Genova le World Series 2019-2020

Così Genova è riuscita ad aggiudicarsi le due tappe della World Cup di vela : 'È sempre stato il mio sogno poter ospitare una tappa della Coppa del Mondo e adesso non sono solo orgoglioso di annunciare che accadrà, ma che sarà anche in due anni importanti, il 2019 e il 2020, ...

Vela - Genova ospiterà una tappa delle World Cup Series nel 2019 e nel 2020 : La World Sailing ha scelto Genova come sede dell’unica tappa europea delle World Cup Series , la Coppa del Mondo di Vela , del 2019 e del 2020 . Un risultato eccellente per la Vela italiana, che avrà così l’opportunità di ospitare un importante appuntamento del panorama mondiale, proprio nel biennio che porterà alle Olimpiadi di Tokyo 2020 . La tappa italiana, voluta dalla Federazione Italiana Vela e dallo Yacht Club Italiano che avevano ...

