5S-Lega | resta nodo premier Il contratto punto per punto

Malagò : “candidato Figc? Stupito se Lega a restasse passiva” : “Se la Serie A pensa a candidare un nome alternativo a Giancarlo Abete alle elezioni federali? Onestamente deciderlo spetta al presidente Micciché e alla nuova governance e presumo che all’assemblea del 22 maggio se ne parlerà, se ci sarà un candidato e chi potrà essere. Mi stupirei e non poco se la lega di A restasse passiva in tutto quel che sta succedendo”. Lo dice il presidente del Coni e commissario della lega di A, ...

Lega-M5S - resta il nodo del premier. Di Maio : «Stiamo ancora trattando - ma contratto sarà chiuso in serata» : Programma quasi chiuso con reciproca soddisfazione e passi avanti sul nome del premier. «Sul contratto oggi con Salvini abbiamo risolto gran parte delle questioni dirimenti che trovavano ancora...

Pensioni anticipate - Governo M5S-Lega : si esce 3 anni prima ma resta adv Video : Le ultime novita' sulle Pensioni anticipate arrivano dalle indiscrezioni pubblicate su 'Il Sole 24 Ore' e da 'Orizzonte Scuola' che fanno chiarezza sul probabile contratto di Governo tra Movimento 5 Stelle e Lega. La parte concernente il comparto previdenziale [Video] risulta di particolare interesse, anche se sembra andare in contrasto rispetto ai desideri dei lavoratori. Ok a quota 100, con 64 anni d’eta' e 36 di contributi, che permetteranno ...

Chiuso accordo M5S-Lega : restano 6 nodi : 18.56 Il contratto di governo M5S-Lega è stato Chiuso.Lo rende noto Rocco Casalino, capo della comunicazione M5S. "Ci sono stati degli applausi alla fine e ci siamo tutti abbracciati" ha raccontato. Un programma di 40 pagine e 22 punti: sarà sottoposto ai due leader Di Maio e Salvini che dovranno sciogliere gli ultimi nodi,cioè "6 punti,appena 6 righe" minimizza Casalino. Nel contratto non c'è l'uscita dall'euro, non ci sarebbe il referendum ...

REGGIO CALABRIA : SVUOTATI CONTI POSTE DI INVALIDI E ANZIANI/ Truffa - 29 arrestati : i Legami con le cosche : REGGIO CALABRIA, ANZIANI e INVALIDI derubati: CONTI correnti delle POSTE italiane SVUOTATI. 29 arresti eseguiti nelle scorse ore nel reggino, sventata un'organizzazione criminale(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 12:20:00 GMT)

Nel contratto M5S-Lega in pensione tre anni prima (ma resta il nodo costi) : Nel confronto in corso sul programma di governo il superamento della riforma Fornero è il punto di convergenza più forte. C’è accordo sull’abolizione della pensione anticipata e sul ripristino della pensione di anzianità con 41 anni e cinque mesi di contributi a prescindere dall’età, o quota 100 (101 per gli autonomi) con il meccanismo delle quote. Meccanismo che prevederebbe comunque un’età minima di 64 anni. Il «nodo» costi...

Governo M5S-Lega - resta il nodo del premier. Salvini contesta i moniti di Mattarella : Ancora nessun nome condiviso sul tavolo per la casella della premiership. Ma la trattativa per il Governo giallo-verde ha fatto registrare qualche progresso rispetto allo stallo di venerdì. Più sul fronte tecnico - è stato raggiunto l’accordo sui primi dieci punti della bozza di «contratto di Governo» - che su quello politico, cruciale, che riguarda la scelta del premier...

GOVERNO M5S-Lega - PRIMA BOZZA DI PROGRAMMA/ Ultime notizie live - incontro Di Maio-Salvini : resta nodo premier : GOVERNO, Ultime notizie Lega-M5s live, Mattarella e i paletti a Di Maio e Salvini su premier e Ministri: il presidente della Repubblica vuole dire la sua sulla nuova squadra(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 16:49:00 GMT)

Berlusconi riabilitato - Borghi (Lega) : “Non è un problema per il governo”. Toninelli (M5s) : “Responsabilità morali e politiche restano” : “Berlusconi candidabile? Che c’entra, il suo nome nel contratto non c’è. Non è un problema”. A dirlo è Claudio Borghi, deputato della Lega Nord, all’ingresso del Pirellone. I vertici del Carroccio e del Movimento 5 stelle si sono incontrati per il tavolo tecnico che dovrebbe far partire il governo giallo-verde. Sulla riabilitazione di Silvio Berlusconi, che potrà entrare in Parlamento da subito, si è espresso anche ...

Caso Regeni - arrestata moglie del Legale della famiglia in Egitto : “Siamo vicini alla verità” : I coniugi Regeni sono preoccupati per l'arresto questa notte per l'arresto della moglie del loro legale in Egitto: "Se questo accade vuol dire che siamo molto vicini alla verità. Ma la verità non può essere pericolosa per chi la cerca".Continua a leggere