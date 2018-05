5S-Lega - “passi avanti” su premier : Roma, 17 mag. – (AdnKronos) – Programma chiuso con reciproca soddisfazione e passi avanti sul nome del premier. E’ questo, secondo quanto si apprende da fonti del M5S, l’esito del vertice a Montecitorio tra il segretario della Lega Matteo Salvini e il leader Cinque stelle Luigi Di Maio. In sostanza, nel corso dell’incontro, sono stati definitivamente messi a punto i temi del contratto di governo sui quali non si era ...

Finito il vertice tra Di Maio e Salvini. M5S : «Passi avanti sul premier». Lega frena : «Trattativa non chiusa» : Programma chiuso con reciproca soddisfazione e passi avanti sul nome del premier. È questo, secondo quanto si apprende da fonti del M5S, l'esito del vertice a Montecitorio tra il...

Governo - finito vertice Lega-M5S : passi avanti sul premier Diretta : Giornata decisiva per la trattativa tra Lega e 5Stelle. Dopo l'ultimo vertice di questa mattina alla Camera, Matteo Salvini e Luigi Di Maio sembra abbiano trovato l'accordo sul nome del...

M5S-Lega - nuovo vertice a Milano. Di Maio : «Notevoli passi avanti». Pronta prima bozza del programma : nuovo vertice tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini al Pirellone, a Milano. Poco prima si è riunito anche il tavolo tecnico, tra i parlamentari del Movimento 5 Stelle e della Lega. Sul tavolo, un...

M5S-Lega - nuovo vertice a Milano. Di Maio : «Notevoli passi avanti». Pronta prima bozza del programma : nuovo vertice tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini al Pirellone, a Milano. Poco prima si è riunito anche il tavolo tecnico, tra i parlamentari del Movimento 5 Stelle e della Lega. Sul tavolo, un...

M5S-Lega - nuovo vertice a Milano Di Maio : 'Notevoli passi avanti' : Ultimo giorno di trattative per il governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il nuovo faccia a faccia tra i due leader è fissato per le 16 di oggi a Milano. Rimangono distanze sul nome da indicare ...

M5S-Lega - nuovo vertice a Milano. Di Maio : 'Notevoli passi avanti' : Ultimo giorno di trattative per il governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il nuovo faccia a faccia tra i due leader è fissato per le 16 di oggi a Milano. Rimangono distanze sul nome da indicare ...

M5S-Lega - nuovo vertice a Milano. Di Maio : «Notevoli passi avanti» : Ultimo giorno di trattative per il governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il nuovo faccia a faccia tra i due leader è fissato per le 16 di oggi a Milano. Rimangono distanze sul...

Lega e M5s allo sprint finale. "Fatti notevoli passi avanti" : Anagraficamente contigui, accoppiati da sorte benevola , altro che astensione, , nonché da 'orientamento antropologicamente comune' , come rilevava Cacciari, , Luigi Di Maio e Matteo Salvini non ...

M5S-Lega - Di Maio : ?passi avanti su flat tax e migranti - nuovo incontro a Milano. Casaleggio : voto online sul contratto : Da qui a domenica saranno tre giorni di trattative e incontri per la formazione del governo giallo-verde. La road map prevede nuovi “tavoli” su programma, ministri e premier ...

Governo - M5S-Lega : 'Passi in avanti'. Domenica nomi al Quirinale : ... a questo nome si potrebbero aggiungere da parte di M5s e Lega anche i profili delle personalità scelte per ministeri di 'peso' come Economia, Esteri, welfare, Mise e Interno. Di nomi per la poltrona ...

Governo M5S-Lega - Di Maio e Salvini : “Passi avanti”. Verso un nome terzo per il premier : «Passi avanti significativi», spiegano Matteo Salvini e Luigi Di Maio dopo il nuovo faccia a faccia di questa mattina. I due leader potrebbero tornare a vedersi già domani o nella giornata di sabato. Sicuramente entro domenica dovranno raggiungere la quadra, sia sulla squadra di Governo che sul programma: è quella, infatti, la dead line fissata dal...

Governo - incontro Salvini-Di Maio : M5S : «Significativi passi avanti» Lega : «Chiudere in 3 giorni o si vota» : A Montecitorio faccia a faccia fra il leader del Carroccio e quello del Movimento Cinque Stelle: al centro dell'incontro programma e nomi per l'esecutivo. I due hanno chiesto a Mattarella tempo fino a lunedì: «Se non chiudiamo si vota»

Governo - Lega-M5s : significativi passi avanti - su pensioni attese novità Video : Si riaccendono le speranze per chi spera nell’abolizione della riforma pensioni targata Fornero. Sembra ormai sempre più vicino, salvo imprevisti e nuovi colpi di teatro, un Governo formato dalla Lega e dal Movimento 5 stelle [Video] che in questi mesi hanno promesso un nuovo piano per la revisione del sistema previdenziale, proponendo in particolare la Quota 100 per tutti i lavoratori e la Quota 41 per i precoci, la proroga del regime ...