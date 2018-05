5S-Lega | Macron | In Italia vedo forze paradossali

Macron : " Lega -M5S? Paradossali - ma Mattarella Lega to all'Ue" : In Italia stanno andando al governo 'forze eterogenee e Paradossali '. A dirlo è Emmanuel Macron , che da Sofia - dove partecipa al vertice Ue sui Balcani occidentali - commenta quello che sta ...

"L'Ue è il nostro paletto per un'intesa di governo con Di Maio : il M5s sta con Macron?". Parla Fontana - vicesegretario della Lega : "E' molto importante capire dove si posizioneranno i Cinque stelle in Europa: se è vero che stanno tentando la strada dell'alleanza con l'ultraliberista Macron che ha in mente un'idea di Europa diversa dalla nostra. Se si vuol fare un governo insieme, è fondamentale sedersi a un tavolo e discutere di programma, come in Germania. Con punti chiari, nero su bianco e non solo sull'Italia: è fondamentale stabilire il superamento ...