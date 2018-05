17 maggio - Francesco Scagliola e SinxThésis in Electro Dreams | il matrimonio tra arte

PAZZE DI ME/ Su Rai 3 il film con Francesco Mandelli (oggi - 11 maggio 2018) : PAZZE di me, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 11 maggio 2018. Nel cast: Francesco Mandelli e Chiara Francini, alla regia Fausto Brizzi. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 09:00:00 GMT)

Nomadelfia - Papa Francesco/ Diretta streaming video : omaggio a Don Zeno Saltini - “la gioia nel mondo ostile” : Papa Francesco a Nomadelfia e a Loppiano: il viaggio in Maremma, Diretta streaming video. L'omaggio a Don Zeno Saltini: "la vostra gioia in un mondo ostile". Ora Fiesole e Focolarini (Pubblicato il Thu, 10 May 2018 10:04:00 GMT)

VERISSIMO/ Il compleanno di Roby Facchinetti e le novità su Francesco Monte e Paola Di Benedetto (5 maggio) : VERISSIMO torna in onda oggi, sabato 5 maggio: ospiti di Silvia Toffanin sono Silvia Provvedi, Baye Dame, Filippo Magnini e Giorgia Palmas, Aurora Ramazzotti, Roby Facchinetti e Noemi.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 18:50:00 GMT)

maggio ESTENSE - Nelle mattinate di domenica 6 e domenica 20 maggio. Escursioni in compagnia di Francesco Scafuri : Alla scoperta delle frazioni lungo la riva del Po. Passeggiate culturali a Pontelagoscuro e Ravalle 02-05-2018 / Giorno per giorno Si è svolta in mattinata , mercoledì 2 MAGGIO, nella residenza ...

1° maggio : l'augurio di Papa Francesco e il discorso di Mattarella : 12.50 - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella celebrando al Quirinale la Festa del Lavoro ha detto poco fa: "Siamo orgogliosi della nostra Carta Costituzionale" perché fornisce "una costante sollecitazione a superare gli ostacoli che si frappongono a una piena affermazione del diritto al lavoro, a un buon lavoro". Secondo Mattarella la "crescita del lavoro e la sua qualità" devono essere "necessariamente centrali per ogni strategia ...

1° maggio - Papa Francesco : “Il lavoro fondamentale per la dignità della persona” : “Celebriamo san Giuseppe lavoratore ricordandoci sempre che il lavoro è un elemento fondamentale per la dignità della persona“: questo il post odierno del Pontefice su Twitter. L'articolo 1° Maggio, Papa Francesco: “Il lavoro fondamentale per la dignità della persona” sembra essere il primo su Meteo Web.

Papa Francesco il 1 maggio al Divino Amore : Roma – Papa Francesco, alle 17 del 1 maggio visiterà a Roma il Santuario della Madonna del Divino Amore, in via del Santuario 10 (zona Castel di Leva). Ad accoglierlo ci saranno l’arcivescovo vicario Angelo De Donatis, il vescovo ausiliare per il settore Sud monsignor Paolo Lojudice, il presidente degli Oblati Figli del Divino Amore monsignor Enrico Feroci, il rettore del Santuario don Luciano Chagas Costa, il parroco don John Harry ...

Papa Francesco : 'Il primo maggio sarò al Divino Amore. Pregherò per la Siria' : Papa Francesco, nei saluti ai fedeli in Piazza San Pietro per il Regina Coeli, ha parlato della sua prossima visita al Divino Amore di Roma: 'Dopodomani, primo maggio, nel pomeriggio inizierò il Mese ...

Video Selfie del Selfie di Francesco Gabbani - un omaggio ai fan prima del #GabbaLive18 : Selfie del Selfie di Francesco Gabbani è la traccia fantasma dell'album Magellano. Il brano è stato inserito oggi all'interno di un Video che anticipa il lancio del tour 2018, una mini tournée di sei appuntamenti che tra luglio ed agosto porteranno Gabbani live in tutta Italia. Il Video di Selfie del Selfie di Francesco Gabbani è un omaggio ai fan che lo hanno seguito nel corso dello scorso tour di concerti ed anticipa il mini tour estivo ...

L’omaggio rivisitato di Andrea Butturini a De Andrè conquista Cristina Scabbia ma non Francesco Renga (video) : L'omaggio rivisitato di Andrea Butturini a De Andrè conquista Cristina Scabbia: il concorrente dell'unico team capitanato da una donna si è aggiudicato un posto nella semifinale di The Voice. Secondo ed ultimo appuntamento con i Knock Out di The Voice, i coach hanno ultimato le proprie scelte all'interno dei rispettivi team, scegliendo gli ultimi semifinalisti del talent. Andrea Butturini ha proposto al pubblico ed ai coach Amore che ...

PAPA FRANCESCO - DON TONINO BELLO E LA “CHIESA DEL GREMBIULE”/ Omaggio alla Puglia : “Una finestra di speranza” : PAPA FRANCESCO in Puglia 25 anni dopo la morte di don TONINO BELLO: l'omelia del Pontefice a Molfetta dopo la visita ad Alessano, alla tomba del prete.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 19:21:00 GMT)

BUON COMPLEANNO FRANCESCO NUTI IV - Dal 9 aprile al 17 maggio al Cinema Terminale di Prato : In quattro edizioni, " BUON COMPLEANNO FRANCESCO NUTI ", ha riproposto tutto il mondo del celebre cineasta, con uno straordinario successo di pubblico e numerosi ospiti tra cui Giuliana De Sio, Edy ...

Francesco - arriva il film di Wim Wenders sul Papa : il lancio negli Usa a maggio : Città del Vaticano - Dal cielo sopra Berlino, al cielo sopra Santa Marta. Wim Wenders, il regista tedesco pluripremiato per diversi film che hanno fatto la storia del cinema, stavolta ha firmato un ...