14 ristoranti per cenare sul Lago di Como

Milano - l’aguzzino delle prostitute tradito dalla passione per i ristoranti : Arrestato in Spagna il 39enne romeno Miki Stoica: da otto anni si godeva a Oviedo i soldi guadagnati sulla pelle delle ragazze, costrette sul marciapiede con ogni genere di violenza. La carta di credito lo ha tradito, inutile la fuga in Romania

1 maggio : Fipe - bar e ristoranti aperti - 600mila addetti al lavoro - 2 - : AdnKronos, Entrando nel dettaglio dei dati, saranno in totale 977mila gli operatori del fuoricasa al lavoro il primo maggio, di cui 644mila dipendenti e 333mila indipendenti. Per quanto riguarda la ...

1 maggio : Fipe - bar e ristoranti aperti - 600mila addetti al lavoro : ...delle nostre imprese sottolinea- è di fondamentale importanza per garantire l'accoglienza e i servizi indispensabili per un Paese che ha nel turismo uno dei motori principali della sua economia. La ...

Modena - nei ristoranti arriva “Food bag” : il kit antisprechi alimentari per portarsi il cibo : Modena, nei ristoranti arriva “Food bag”: il kit antisprechi alimentari per portarsi il cibo Un progetto promosso da tredici enti tra istituzioni e associazioni di categoria. A disegnare il logo i ragazzi del liceo artistico Venturi Continua a leggere

12 ristoranti e trattorie per un weekend gourmand nelle Langhe : Le Langhe. Difficile trovare una zona in Italia dove si mangi così bene a tutti i livelli. Molti dicono sia merito delle cantine se il numero dei buoni locali (stellati in particolare) sia più elevato rispetto ad altre aree del Paese. Il caso emblematico è quello di Piazza Duomo ad Alba: è arrivato alle Tre Stelle Michelin grazie all’investimento della famiglia Ceretto – gente di vino – che ha scelto Enrico Crippa come guida ...

ristoranti su ruote Per tre giorni si mangia in strada : Il programma degli spettacoli di Cucine a Motore intratterrà e farà scatenare i presenti con ospiti di profilo. Si inizia domani con lo speciale «On the road Party» con l'animazione e diretta Radio ...

Nuovo contratto per dipendenti ristoranti e alberghi - i dati su Rimini : uno su quattro è lavoratore stagionale : ... favorendo quel recupero di produttività necessario per sostenere gli investimenti migliorativi e rafforzare lo sviluppo di un settore chiave dell'economia italiana'.

Francesco Panella 'Cerco la Little big Italy in giro per i ristoranti del mondo' : "Raccontare quello che succede fuori dall'Italia mi incuriosisce, mi piace dare voce alle persone, raccogliere le storie, anche le più divertenti, le più assurde. Quotidianamente, a New York ne ho ...

Basta carne e latte - e uova se per voi vegano è bello - ecco i ristoranti da non perdere : Diffusa anche sotto la mole la filosofia Raw, che qui ha un esponente di rilievo nel Soul Kitchen , che propone una cucina crudista, mixando tecniche, gusti, ingredienti e sapori da tutto il mondo, ...

Pranzi di Pasqua e Pasquetta fuori casa : per Confcommercio i ristoranti in attività saranno quasi il 90% : Per questo 2018 i ristoranti in attività saranno l'89,2% del totale, in leggero aumento rispetto all'anno scorso. Secondo i dati dell'ufficio studi Confcommercio Sardegna si sceglieranno menù ...

Pasqua : Veneto seconda regione per prenotazioni di ristoranti in agriturismo : Venezia, 25 mar. (AdnKronos) – ‘Pasqua con chi vuoi” recita un noto detto sulle abitudini degli italiani durante le festività e, secondo l’ultima analisi di agriturismo.it sulla sua sezione ristoranti (https://www.agriturismo.it/it/ristoranti/), sempre più persone scelgono di consumare il pranzo Pasquale in un locale immerso nella natura e all’insegna del cibo genuino, soprattutto nelle regioni del Nord. Tra ...

Pasqua : Veneto seconda regione per prenotazioni di ristoranti in agriturismo (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Al Sud la tradizione del pranzo ai fornelli e in famiglia è ancora forte, nonostante si inizino a intravedere i primi segni di interesse nel trascorrere i pranzi di Pasqua fuoriporta. La quinta regione più attiva con le richieste di ristoranti per le prossime feste è infa

