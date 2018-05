13 Reasons Why 2 | anche “Start Again” degli One Republic tra le canzoni della colonna

Audio - testo e traduzione di Start Again degli One Republic - il nuovo singolo per 13 Reasons Why 2 : Start Again degli One Republic è il nuovo singolo in collaborazione con Logic, inserito nella colonna sonora della seconda stagione della serie tv Netflix 13 Reasons Why (Tredici). La serie tv Netflix Tredici campionessa di ascolti tornerà sulla piattaforma a partire da venerdì 18 maggio con la seconda stagione: i nuovi episodi continueranno ad indagare le ragioni della morte di Hannah Baker ed affronteranno le conseguenze che i ragazzi della ...