Zecche | come proteggersi dal rischio meningite

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Piccole, eppure pericolosissime, lesono le responsabili di diversi casi di, per questo motivo è importante sapere. Questi animaletti molto simili ai ragni sono particolarmente diffusi negli ambienti naturali. Solitamente si incontrano nei prati e nei boschi, dove hanno un colore scuro e sono difficili da individuare. Hanno una grandezza poco superiore al millimetro e per sopravvivere si nutrono di sangue. Per questo motivo mordono sia uomini che animali, provocando numerosi problemi alla salute. La tipologia più pericolosa è la zecca dei boschi (Ixodes ricinus), che può trasmettere attraverso il suo morso diversi agenti infettivi (batteri o virus) e causare patologie molto serie,la malattia di Lyme e la meningoencefalite da zecca (TBE).? Per prima cosa se viviamo in una zona aè importante vaccinarsi contro la TBE. ...