«Yanny o Laurel» | l' audio è un rompicapo | voi cosa sentite? Ascolta

leggo

: IERI SENTIVO YANNY DETTO DA UNA VOCE SUPER INQUIETANTE E INVECE OGGI SENTO LAUREL. COSA STA SUCCEDENDO, PRONTO GHO… - sca_moni : IERI SENTIVO YANNY DETTO DA UNA VOCE SUPER INQUIETANTE E INVECE OGGI SENTO LAUREL. COSA STA SUCCEDENDO, PRONTO GHO… - virginia_W_ : @matteobordone tutte le risposte qui - liveinacastle : Raga sentivo Laurel ma ora sento Yanny e sto impazzendo. Che stregoneria è? -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Il cervello è un interprete attivo di input sensoriali e il mondo esterno è meno obiettivo di quanto ci piaccia credere'. Despite objective proof I still think it's #pic.twitter.com/RcJpZZncRC ...