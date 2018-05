Xylella | Pm10 e rifiuti nucleari | l’Italia deferita tre volte  alla Corte di Giustizia

Ue - Italia deferita alla Corte di giustizia per la Xylella - i livelli di Pm10 e i rifiuti radioattivi : L’Italia finisce davanti alla Corte di giustizia europea per non aver applicato pienamente le misure imposte da Bruxelles sulla Xylella, per aver violato le norme antismog e per non essersi adeguata alle direttive sui rifiuti radioattivi. L’Unione Europea aveva infatti chiesto a Roma di procedere con l’abbattimento degli ulivi malati così da impedire la diffusione nel territorio dell’Unione del batterio killer. Per quanto ...