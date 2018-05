Xylella | l' Italia finisce davanti a Corte Ue

Xylella - Italia deferita alla Corte di Giustizia Ue/ Sanzionati anche per smog Pm10 e rifiuti radioattivi : Xylella, Italia deferita alla Corte di Giustizia Ue: Sanzionati dall'Europa anche per smog Pm10 e rifiuti radioattivi. "Mancati interventi": la stangata per errori e ostruzioni (Pubblicato il Wed, 16 May 2018 19:29:00 GMT)

Xylella - Pm10 e rifiuti nucleari : l’Italia deferita (tre volte) alla Corte di Giustizia europea Scorie : mappa segreta dei siti : Al giudizio della Corte di Lussemburgo per non aver pienamente applicato le misure europee, che prevedono, l’abbattimento delle piante malate. Violate anche le norme europee antismog per lo sforamento dei valori del biossido di azoto

Smog - rifiuti radioattivi e Xylella : l'Italia ora rischia multe da miliardi : La Commissione europea trascina l'Italia davanti la Corte di giustizia dell'Ue per non aver risolto la questione della Xylella fastidiosa, il batterio ritenuto responsabile del disseccamento degli ulivi che sta causando una...

Commissione Ue - su inquinamento e Xylella domani scatta il deferimento dell'Italia : I livelli di Pm10 restano troppo elevati non solo in diverse aree della Val Padana, che è una delle pianure meno ventose del mondo a causa della sua particolare orografia, ma anche in altre aree ...

Ue - Italia deferita alla Corte di giustizia per la Xylella - i livelli di Pm10 e i rifiuti radioattivi : L’Italia finisce davanti alla Corte di giustizia europea per non aver applicato pienamente le misure imposte da Bruxelles sulla Xylella, per aver violato le norme antismog e per non essersi adeguata alle direttive sui rifiuti radioattivi. L’Unione Europea aveva infatti chiesto a Roma di procedere con l’abbattimento degli ulivi malati così da impedire la diffusione nel territorio dell’Unione del batterio killer. Per quanto ...

Ue - Italia deferita alla Corte di giustizia per la Xylella e il Pm10 : ‘Ulivi andavano abbattuti. Livelli di smog violati più volte’ : L’Italia finisce davanti alla Corte di giustizia europea per non aver applicato pienamente le misure imposte da Bruxelles sulla Xylella e anche per aver violato le norme antismog. L’Unione Europea aveva infatti chiesto a Roma di procedere con l’abbattimento degli ulivi malati così da impedire la diffusione nel territorio dell’Unione del batterio killer. Per quanto riguarda lo smog, invece, la decisione della Commissione ...