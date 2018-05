XIV Giornata Mondiale contro l’Ipertensione al “Fatebenefratelli – Isola Tiberina”

romadailynews

(Di mercoledì 16 maggio 2018) In occasione della XIV, ilapre le porte ai cittadini per sensibilizzare l’utenza su questa malattia “silenziosa” e sull’importanza della prevenzione. L’appuntamento è per il prossimo 18 maggio nel cortile dell’accettazione, dove medici, infermieri e ostetriche saranno a disposizione per distribuire materiale informativo e misurare gratuitamente la pressione. Lo stesso giorno, il “Centro Ipertensione” dell’ospedale sarà aperto ai cittadini dalle 8.00 alle 13.00 per informazioni e consigli. Sono quasi 20 milioni gli italiani affetti da ipertensione, uno su tre nella popolazione generale, uno su due fra gli adulti oltre i 40 anni. In molti casi queste persone non sanno di essere ipertese fino a quando non iniziano a comparire le prime complicazioni a livello degli organi bersaglio (occhi, cervello, cuore, ...