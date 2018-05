“Windows Phone ha fallito? Vi spiego io il perchè!” | LA VOCE DEL POPOLO

surface-phone

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Dopo aver parlato dei pregi di Windowsnell’ultima puntata de “Ladel”, quest’oggi affrontiamo un argomento toccato già diverse volte in questa testata: perchè Windowsha? A dar risposta a questa domanda, troviamo un utente già conosciuto in questa rubrica, Renato Pisani, il quale esemplifica le ragioni del fallimento di Windowsin 5 punti. Il fallimento commerciale di Windowsdipende da: Scarsa reputazione di Microsoft in ambiente consumer (virus, aggiornamenti continui e fastidiosi ritenuti tali ancora oggi con Windows 10,riavvii che sono entrati addirittura nelle barzellette e altro); Percezione per gli utenti non professionali di Microsoft come software di non semplice utilizzo e adatto solo per utenti professionali; Mancata presenza di Microsoft nel settore hardware fino a Lumia e quindi scarsa fiducia; Mancata ...