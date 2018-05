WhatsApp per Windows 10 Mobile | la beta introduce novità per gli amministratori

WhatsApp : tante novità per i gruppi - ecco cosa cambia : tante novità e funzioni per i gruppi WhatsApp: oltre al nome, ad esempio, sarà possibile aggiungere una descrizione, un breve testo all’interno della schermata “Info gruppo”. WhatsApp in un post precisa che si potrà “impostare lo scopo, le regole e l’argomento del gruppo“. Quando un nuovo utente entra nel gruppo, la descrizione viene visualizzata in cima alla chat. Gli amministratori inoltre potranno ora ...

Tutte le novità WhatsApp sui gruppi con l’ultimo aggiornamento per iPhone e Android : L'ultima versione finale di WhatsApp per iPhone e Android sembra introdurre una serie di novità importanti per quanto riguarda la gestione dei gruppi di chat, di cui a seguire i dettagli. Si parte dalla descrizione della conversazione che pone in primo piano l'argomento principale del gruppo specifico, il regolamento e l'obiettivo generale: ogniqualvolta qualcuno venga aggiunto, la descrizione verrà esibita in evidenza. Passiamo poi alle ...

Zoopark - il malware che spia le chat su WhatsApp per i dispositivi Android : La sua principale caratteristica, però, è che finora ha colpito solo poche centinaia di dispositivi in alcune zone del mondo. WhatsApp, da oggi è possibile scaricare tutti i dati e le informazioni ...

WhatsApp : in arrivo una nuova funzione - le cose da sapere : WhatsApp esiste da nove anni: era il 2009 e gli ex dipendenti di Yahoo che l'avevano fondata non pensavano certo potesse arrivare a questo successo planetario. La realtà dei fatti, invece, racconta che ci si trova di fronte ad un qualcosa che ha rivoluzionato il modo di comunicare. Al giorno d'oggi continua ad essere il sistema di messaggistica più diffuso, nonostante una concorrenza folta ed assolutamente valida. Nessuno dei rivali più quotati ...

Auguri mamma! Tutte le foto e le frasi per WhatsApp : Quest’anno la festa della mamma cadrà il 13 di maggio. E se vi state chiedendo come festeggiarla, prima di pensare a cioccolatini, fiori e pasticcini, scegliete un biglietto digitale per WhatsApp. Come dimostra la pagina Facebook Mamme che scrivono su messaggi su WhatsApp le nostre mamme ne hanno fatta tanta di strada da quando hanno preso uno smartphone in mano per la prima volta. LEGGI ANCHEFesta della mamma, le idee regalo per la regina ...

WhatsApp : nuovo aggiornamento in arrivo - le cose da sapere Video : WhatsApp non smette di sorprendere e torna ad essere al centro dell'attenzione per via di un nuovo aggiornamento che sta per fare il suo ingresso sugli smartphone di tutti gli utenti. Nel corso dell'ultimo periodo, la piattaforma ha apportato molti cambiamenti sostanziali che hanno fatto piacere ai consumatori. L'app infatti conta sempre più iscritti: si parla di più di un miliardo di utenti che in tutto il mondo hanno installato l'applicazione ...

Nuovo limite per eliminare messaggi WhatsApp per mittente e destinatario : i dettagli : Risulta doveroso oggi 11 maggio ritornare a parlare della funzione per eliminare messaggi WhatsApp. Il prezioso plus, introdotto nell'applicazione di messaggistica oramai da molto tempo, è protagonista di un piccolo grande cambiamento messo in atto dagli sviluppatori e come sempre comunicato in anteprima dall'informatore d'eccezione @WABetaInfo. Quali sono le novità previste? Come ci sottolinea l'esperto, è giusto parlare di due limiti ...

Telegram - covo di hacker : l'alternativa a WhatsApp è sfruttata per illeciti Video : Whatsapp è indubbiamente l'applicazione di messaggistica più usata al mondo. Sono stati però diversi i competitor che, con più o meno fortuna, hanno cercato di togliere lo scettro al colosso del gruppo Facebook. Fra queste non possiamo non parlare di Telegram che ad oggi è l'alternativa principale fra le applicazioni di messaggistica. Il servizio offerto è stato da sempre abbastanza più ampio di quello dell'app di Zuckerberg, visto la presenza ...

Come bloccare una persona su WhatsApp : La privacy è importantissima, soprattutto ai giorni d’oggi dove basta poco, ad esempio, per spiare WhatsApp. Se qualcuno potrebbe darvi fastidio, o peggio vi ha inviato un messaggio WhatsApp virus, allora meglio contrattaccare subito: in questa guida vedremo Come bloccare una persona su WhatsApp in pochi e semplici passi! Più nello specifico vedremo Come bloccare e sbloccare un contatto WhatsApp. Infine ripeteremo la procedura nel caso ...

Da oggi 10 maggio WhatsApp vietato ai minori di 16 anni : cosa dobbiamo sapere? : Se ne parla già da un paio di settimane, ma da oggi 10 maggio è praticamente ufficiale l'implementazione del provvedimento di Whatsapp vietato ai minori di 16 anni. Questa mattina, infatti, moltissimi utenti Android aprendo l'applicazione popolarissima di messaggistica istantanea hanno dovuto fare i conti con l'informativa inviata dal team, con cui il pubblico è stato invitato ad accettare le nuove condizioni in termini di privacy e di regole ...

Problemi per Honor 9 con la ricezione di messaggi audio WhatsApp : possibile soluzione : Da un po' di tempo a questa parte non parliamo di Honor 9. In realtà, dopo l'arrivo sulla scena dell'aggiornamento Android Oreo e di alcune patch correttive, come nel caso della B363, la situazione si è finalmente stabilizzata al punto che i riscontri da parte del pubblico sono stati sempre positivi. Questo almeno quanto emerso fino al nostro ultimo resoconto sull'argomento, perché nelle ultime ore ci sono state non poche lamentele associate ...