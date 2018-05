Web Tv Su OA Sport e IrcSportTv le emozioni degli Europei di Vela 470

Web Tv. Su OA Sport e IrcSportTv le immagini di The Wings for Life Run. Al via anche Sebastian Vettel : The Wings for Life World Run riunisce atleti di tutto il mondo per raccogliere fondi e consapevolezza per Wings for Life per la quinta volta. Questa organizzazione non-profit finanzia la ricerca per trovare una cura per le lesioni del midollo spinale. Il 100% delle entrate di Wings for Life World Run vanno alla fondazione. Nel 2017, con 150.000 partecipanti, il Wings for Life World Run è stato il più grande evento di corsa in tutto il ...