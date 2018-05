Volvo S60 - Sarà il primo modello della gamma senza motori diesel

quattroruote

(Di mercoledì 16 maggio 2018) La nuovaS60ilprivo di unità a gasolio a listino. La decisione di non offrire versionirientra nel piano delineato dalla Casa per la propria mobilità del futuro: entro il 2025, la metà delle auto vendute saranno elettriche. "Il nostro futuro è elettrico e non svilupperemo più una nuova generazione di" ha commentato Hkan Samuelsson, ceo di. "Elimineremo le auto dotate del solo motore a combustione, favorendo versioni ibride che rappresenteranno la fase di transizione verso la piena elettrificazione. A tal proposito, la S60 rappresenta unstep del progetto.Produzione americana. La S60, il cui debutto è atteso per la finenno,costruita nella nuova fabbrica di Charleston in South Carolina dove, dal 2021, nascerà anche la nuova generazioneXC90. Basata sulla piattaforma modulareV60, ...