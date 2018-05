Volvo | il primo modello senza l’opzione diesel sarà la S60

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 maggio 2018) La casa svedese aveva da tempo annunciato di volersi gradualmente staccare dalle motorizzazioni a gasolio, e di puntare addirittura ad avere metà della propria offerta commerciale elettrificata entro il 2025. Ebbene, alle parole stanno seguendo i fatti visto che c’è l’annuncio della prima “vittima”, ovvero illa cui nuova generazione non disporrà più del: si tratta della berlina S60 che arriverà in vendita in estate, i cui primi esemplari verranno prodotti nella fabbrica americana di Charleston, nel Sud Carolina. Ricordiamo che invece, dal 2019, tutte le nuoveavranno una variante ibrida, ibrida plug-in o elettrica. L'articolo, ill’opzionela S60 proviene da Il Fatto Quotidiano.